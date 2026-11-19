Mới đây, trong chương trình giao lưu trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, một người lao động nam cho biết anh đang tham gia BHXH bắt buộc, có vợ sinh con thứ hai trong. Tuy nhiên, khi giải quyết chế độ thai sản, công ty chỉ cho anh nghỉ 5 ngày thay vì 10 ngày theo quy định. Khi thắc mắc, người lao động được giải thích rằng do vợ nằm viện 5 ngày nên anh chỉ được hưởng số ngày nghỉ tương ứng.

Trả lời trường hợp này, BHXH Việt Nam đã viện dẫn Luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, người lao động có thể bổ sung hồ sơ, đề nghị công ty gửi cơ quan BHXH giải quyết chế độ nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai.

Thông tin trên cũng là dịp để người lao động nắm rõ hơn những quyền lợi thai sản dành cho nam giới đang được áp dụng, từ thời gian nghỉ chăm sóc vợ con đến khoản trợ cấp được nhận từ quỹ BHXH.

Ảnh minh họa - BHXH Việt Nam

Lao động nam được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh con?

Theo khoản 2 Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, lao động nam đang tham gia BHXH bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ được xác định tùy theo tình trạng sinh con của người vợ.

Cụ thể, trường hợp vợ sinh một con theo phương pháp thông thường, lao động nam được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi, thời gian nghỉ tăng lên 7 ngày làm việc.

Đối với trường hợp sinh đôi, người chồng được nghỉ 10 ngày làm việc. Nếu sinh đôi phải phẫu thuật, thời gian nghỉ là 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên, người lao động được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi, trên cơ sở thời gian nghỉ tương ứng với trường hợp sinh thường hoặc sinh phẫu thuật.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số năm 2025, từ ngày 1/7/2026, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 4/7/2026, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định rõ: Lao động nam phải đang tham gia BHXH bắt buộc, vợ sinh con thứ hai và tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.

Như vậy, trong trường hợp đủ điều kiện, người chồng có thể được nghỉ 10 ngày làm việc thay vì 5 ngày như trường hợp sinh một con thông thường. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý về quyền lợi thai sản dành cho lao động nam được áp dụng từ tháng 7/2026.

Nghỉ thai sản, lao động nam được nhận bao nhiêu tiền?

Không chỉ được nghỉ làm để chăm sóc vợ và con nhỏ, lao động nam đủ điều kiện còn được hưởng trợ cấp thai sản từ quỹ BHXH.

Theo Điều 59 Luật BHXH 2024, mức trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ. Đối với lao động nam nghỉ khi vợ sinh con, mức trợ cấp một ngày được tính bằng mức trợ cấp một tháng chia cho 24.

Chẳng hạn, một lao động nam có mức bình quân tiền lương đóng BHXH trong 6 tháng gần nhất là 6 triệu đồng/tháng. Khi đó, số tiền trợ cấp được tính tương ứng như sau: Nghỉ 5 ngày được nhận 1,25 triệu đồng; nghỉ 7 ngày được nhận 1,75 triệu đồng; nghỉ 10 ngày được nhận 2,5 triệu đồng và nghỉ 14 ngày được nhận 3,5 triệu đồng.

Đây chỉ là ví dụ minh họa. Số tiền thực tế phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương đóng BHXH và số ngày nghỉ được hưởng theo quy định. Trường hợp người lao động đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 6 tháng, mức bình quân được xác định trên các tháng đã đóng.

Ảnh minh họa

Ngoài khoản trợ cấp theo ngày nghỉ, Điều 58 Luật BHXH 2024 còn quy định về trợ cấp một lần khi sinh con. Theo đó, nếu người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng người chồng đáp ứng điều kiện theo luật, người chồng có thể được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức tham chiếu cho mỗi con. Khoản trợ cấp này có điều kiện riêng, không áp dụng mặc nhiên cho tất cả lao động nam có vợ sinh con.

Những lưu ý để không bỏ lỡ quyền lợi thai sản

Một điểm đáng chú ý khác là lao động nam không nhất thiết phải nghỉ ngay sau khi vợ sinh con. Theo khoản 3 Điều 53 Luật BHXH 2024, ngày bắt đầu nghỉ phải nằm trong khoảng 60 ngày kể từ ngày vợ sinh. Người lao động có thể chia thời gian nghỉ thành nhiều lần, nhưng ngày bắt đầu của lần nghỉ cuối cùng vẫn phải nằm trong khoảng thời gian trên và tổng số ngày nghỉ không vượt quá quy định.

Các mức nghỉ 5, 7, 10 hoặc 14 ngày nêu trên được tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Người lao động cần phân biệt với một số chế độ thai sản khác có thời gian nghỉ được tính theo ngày liên tục.

Về thủ tục, theo Điều 61 Luật BHXH 2024, hồ sơ cơ bản để lao động nam hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con gồm bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. Một số trường hợp sinh phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi cần bổ sung giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh nếu giấy chứng sinh chưa thể hiện thông tin tương ứng.

Ảnh minh họa

Người lao động cần nộp hồ sơ cho doanh nghiệp chậm nhất 45 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ thai sản. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách và chuyển đến cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ doanh nghiệp; trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để bảo đảm quyền lợi, lao động nam có vợ sinh con nên chủ động tìm hiểu quy định, trao đổi với bộ phận nhân sự và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Việc nắm rõ chính sách không chỉ giúp người lao động nhận đúng khoản trợ cấp mà còn có thêm thời gian đồng hành, chăm sóc gia đình trong những ngày đầu đón thành viên mới.