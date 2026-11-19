Từ ngày 5/10/2026, một số gia đình chăm sóc người thân tại nhà có thể được hỗ trợ 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định mới.

Câu 1: Nhóm gia đình nào được hỗ trợ kinh phí chăm sóc 540.000 đồng/tháng từ ngày 5/10/2026?

A. Mọi gia đình đang nuôi dưỡng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên

B. Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng ✔

C. Gia đình thuộc hộ nghèo có người thân mắc bệnh hiểm nghèo

D. Hộ gia đình chăm sóc người thân mất khả năng lao động thông thường

Giải thích:

Theo điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng với hệ số 1,0 (tương ứng 540.000 đồng/tháng). Chính sách này không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp ốm đau hay mất khả năng lao động thông thường.

Đáp án đúng là: B. Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Câu 2: Mức trợ cấp xã hội hằng tháng dành cho bản thân người khuyết tật đặc biệt nặng (không phải trẻ em, người cao tuổi) là bao nhiêu?

A. 540.000 đồng/tháng

B. 810.000 đồng/tháng

C. 1.080.000 đồng/tháng ✔

D. 1.350.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, bản thân người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với hệ số 2,0 lần mức chuẩn (tương đương 1.080.000 đồng/tháng). Khoản trợ cấp này dành cho chính người khuyết tật, tách biệt với khoản hỗ trợ 540.000 đồng/tháng dành cho hộ gia đình trực tiếp chăm sóc.

Đáp án đúng là: C. 1.080.000 đồng/tháng

Nghị định 335/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 21/8/2026, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và trợ giúp xã hội khẩn cấp. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Mức hỗ trợ dành cho cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thuộc diện quy định là bao nhiêu?

A. 540.000 đồng/tháng

B. 810.000 đồng/tháng

C. 1.080.000 đồng/tháng

D. 1.350.000 đồng/tháng ✔

Giải thích:

Theo điểm d khoản 2 Điều 17 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thuộc diện chính sách riêng được hưởng hệ số hỗ trợ 2,5, tương ứng 1.350.000 đồng/tháng (mức 810.000 đồng/tháng áp dụng cho người khuyết tật đặc biệt nặng thông thường thuộc diện này).

Đáp án đúng là: D. 1.350.000 đồng/tháng

Câu 4: Thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã thẩm định và quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng là bao lâu?

A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc

B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc

C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc ✔

D. Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Giải thích:

Theo Điều 7 và Điều 8 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đề nghị lập tờ khai theo Mẫu số 02 nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xác thực, thẩm định và quyết định chi trả; thời gian hưởng tính từ tháng ký quyết định.

Đáp án đúng là: C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc

Câu 5: Quy định chuyển tiếp đối với người đang hưởng chế độ chăm sóc theo quy định cũ được áp dụng từ thời điểm nào?

A. Ngày 1/7/2026 ✔

B. Ngày 21/8/2026

C. Ngày 5/10/2026

D. Ngày 1/1/2027

Giải thích:

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 32 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, dù nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, các đối tượng đang hưởng chế độ theo quy định cũ được chuyển sang mức hưởng tương ứng mới kể từ ngày 1/7/2026. Đối với hồ sơ nộp trước ngày 5/10/2026 nhưng chưa giải quyết thì người dân không phải nộp lại hồ sơ.

Đáp án đúng là: A. Ngày 1/7/2026

Nguyệt Phạm