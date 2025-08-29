Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Tối 29/8, Bộ Công an thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ngày 28/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Cụ thể, bị can Trần Việt Nga (Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm , Bộ Y tế); Trần Thị Thu Liễu (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế); Nguyễn Thị Hải Hà (chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Trần Việt Nga.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Thị Thúy Hà (chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm); Nguyễn Thị Việt Hà (chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm) về tội Nhận hối lộ , quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Trần Thị Lựu (chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm) về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đậu Thị Giang (SN 1994 trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thanh Uyên (SN 1992, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đưa hối lộ.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My (SN 1992 trú tại chung cư Tháp doanh nhân, phường Hà Đông, Hà Nội) về tội Đưa hối lộ quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992 trú tại phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội) về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Cơ quan công an khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý.

