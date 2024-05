Bắt giám đốc Công ty Phát Hoàng Viễn

Phát hiện vụ tàng trữ trái phép vật liệu nổ tại Thanh Hóa

Trước đó, Công an Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại tổ dân phố Liên Thành, thường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Qua điều tra ban đầu, Công an Thị xã Nghi Sơn xác định vụ việc có liên quan đến một số nghi phạm tại TP Kon Tum nên đã đề nghị Công an TP Kon Tum phối hợp điều tra.