Bắt giám đốc lập hàng loạt công ty "ma" để đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng phạm là đối tượng Đỗ Mạnh (sinh năm 1983, ngụ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) cũng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt bị tạm giam bị can Lê Trọng Bằng - Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Trọng Bằng là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Hợp Phú, đã chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt công ty "ma” sau đó tham gia đấu thầu Hệ thống CT scanner 128 lát cắt, Máy chụp X-quang di động cao tầng, Hệ thống nội soi tán sỏi tụy mật ngược dòng, Máy rửa ống soi,… thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra xác định Bằng và Mạnh đã có hành vi thỏa thuận để một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng Đỗ Mạnh - Ảnh Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Lê Trọng Bằng và Đỗ Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.