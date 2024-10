Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) về hành vi Tham ô tài sản.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra và xác định bà Hoàng Thi Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản.

Ngày 25/10/2024, cơ quan chức năng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất.

Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại Hoàng Thị Kim Châu đã chỉ đạo nhân viên giao cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.