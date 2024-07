Bắt giữ 2 cán bộ, triệt xóa một loạt đường dây cá độ bóng đá

Bắt giữ 2 cán bộ liên quan đến đường dây cá độ bóng đá

Ngày 9/7, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng trinh sát Bộ Công an điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo CAND, lực lượng công an đã bắt giữ 2 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai là: Trần Văn Hưng và Trịnh Thế Vinh vì có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá mà Bộ Công an đang điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia cá độ tại một số địa phương trong cả nước. Số tiền cá độ trong các đường dây này lên đến cả trăm tỷ đồng.

Thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá, trị giá từ vài trục tỉ đến cả trăm tỷ đồng.

Đối tượng Trần Văn Vinh. Ảnh Bộ Công an

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa Euro tại tỉnh Nam Định là 02 đối tượng trú tại huyện Giao Thủy: Trần Văn Vinh (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Quân (sinh năm 1996).

Vào đầu mùa giải Euro 2024, Vinh và Quân cùng nhau mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá mùa Euro.

Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với lực lượng Công an, hai đối tượng cầm đầu chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế.

Công an tỉnh Nam Định tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong 4 đường dây cá độ bóng đá.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, triệt phá thêm 03 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang; tạm giữ 04 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tuyên Quang; 03 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội là Trần Văn Đoàn (sinh năm 1991), Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1991) và Phạm Quang Khôi (sinh năm 1993).

Tính từ ngày 14/6/2024 đến khi bị bắt, bước đầu điều tra làm rõ tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng khoảng 150 tỷ đồng, Công an tỉnh đã tạm giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Đáng chú ý, khám xét khẩn cấp nhà thuê của đối tượng Phạm Văn Linh (sinh năm 1997) ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cơ quan Công an còn phát hiện, thu giữ ma túy tổng hợp dạng ketamine, qua test nhanh những người có mặt tại phòng trọ, có 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Thừa Thiên Huế: Phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Ngày 04/7/2024, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch trong gần 01 tháng là hơn 98,2 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6/2024, đối tượng Nguyễn Long Rin (sinh năm 1990) cầm đầu, lấy 01 tài khoản cá bộ bóng đá cấp Master từ 01 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch rồi chia nhỏ và giao lại cho các đối tượng đánh bạc cấp dưới là Trần Hữu Vĩnh Tường (sinh năm 1993), Ngô Vũ (sinh năm 1990), Huỳnh Ngọc Khánh (sinh năm 1989), Phan Hải (sinh năm 1986), Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1992), Trần Phú (sinh năm 1990), Lý Trực Hiến (sinh năm 1982, cùng trú tại thành phố Huế) và Trần Công Mạnh (sinh năm 1980, trú tại thành phố Đà Nẵng).

Các đối tượng này sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Rin sẽ tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc, trong đó có đối tượng ở nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Nguyễn Long Rin cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong gần 01 tháng là hơn 98,2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 06 đối tượng là Nguyễn Long Rin, Trần Hữu Vĩnh Tường, Ngô Vũ, Huỳnh Ngọc Khánh, Phan Hải và Trần Công Mạnh; đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng khác có liên quan trong đường dây trên để đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để không bỏ lọt tội phạm.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá mùa Euro 2024 quy mô hơn 20 tỷ đồng

Ngày 6/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt xoá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro 2024 quy mô rất lớn, với số tiền giao dịch đánh bạc trong những ngày diễn ra Euro vừa qua là hơn 20 tỷ đồng.

Sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện nổi lên một đường dây cá độ bóng đá hoạt động quy mô lớn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến đêm mùng 3, rạng sáng ngày 4/7/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động gần 30 CBCS chia làm 4 tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét tại 4 điểm trên địa bàn thành phố.

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Trần Quang Hiếu (34 tuổi) trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu mùa giải Euro 2024, Hiếu đã liên hệ với một đối tượng không rõ lại lịch ở tỉnh Khánh Hòa mua một tài khoản cá độ bóng tổng Mater.

Sau đó, Hiếu chia tài khoản này thành 9 tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ các trận bóng đá mùa Euro với các con bạc.

Để đối phó với cơ quan Công an, sau mỗi trận đấu các đối tượng sẽ thoát trang cá độ; đồng thời tin nhắn trên điện thoại và trên các ứng dụng mạng xã hội đều được xoá sạch.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Tính từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay là hơn 20 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng xã hội trên 50 tỷ đồng

Ngày 01/7/2024, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng xã hội quy mô lớn với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng.

Qua thực hiện các biện pháp công tác, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1983, trú phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) tổ chức đường dây, thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng cho nhiều đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia.

Ngày 30/6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an thị xã Điện Bàn, Công an huyện Thăng Bình và Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng loạt phá án; bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu Nguyễn Hữu Lộc và triệu tập làm việc đối với trên 20 đối tượng trong đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc".

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, xác định từ ngày 23/5 - 30/6/2024, Nguyễn Hữu Lộc và các đối tượng liên quan đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền trên 50 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.

Qua đây, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật Việt Nam, khi thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự, hành chính.