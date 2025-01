Bắt giữ giám đốc công ty bất động sản làm giả sổ đỏ, lừa đảo khách hàng

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 7/2022, lợi dụng danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc An Phát (phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Võ Chí Trung đã giao cho nhân viên bán 22 nền đất tại ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Mặc dù biết rõ những nền đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Trung vẫn thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Võ Chí Trung bị bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, Trung đã bán cho bà N.T.H.T (53 tuổi, ngụ TP.HCM) 4 nền đất với tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi cho bà T. ký trước hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, Trung đã lợi dụng sơ hở để giả mạo chữ ký của bên bán, sao chụp hợp đồng và làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để gửi cho bà T. nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Khi phát hiện mình bị lừa, bà T. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.