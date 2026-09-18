Bắt giữ giang hồ mạng 'Đức Cộng'

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (biệt danh "Đức Cộng", SN 1981, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Minh Đức bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, Đức là đối tượng giang hồ lưu manh, côn đồ, cộm cán (có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ).

Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản Tiktok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng và được tiền tương tác từ các tập đoàn quản lý Facebook, Tiktok… Cả 3 trang mạng xã hội của “Đức Cộng” đã thu hút trên 115.000 lượt theo dõi.

Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến họ tưởng rằng đó là đối tượng bản lĩnh, có “số má”, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài hoạt động trên không gian mạng, đối tượng "Đức Cộng" còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.