Bắt giữ Nguyễn Thị Dương SN 1961, thu giữ hàng loạt tờ tiền có mệnh giá từ 1.000 - 500.000 đồng

Theo Nam An | 12-05-2026 - 13:41 PM | Smart Money

Dù đang bị Công an TP Đà Nẵng cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về một vụ trộm cắp, “nữ quái” Nguyễn Thị Dương vẫn trốn ra Huế, đến chợ Đông Ba để tiếp tục trộm cắp.

Ngày 12/5, Công an phường Phú Xuân cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng truy xét, bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây án tại chợ Đông Ba.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 09/5, Công an phường tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Dương - nghi phạm trộm cắp túi xách ở chợ Đông Ba tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Ngay trong đêm 09/5, Công an phường Phú Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hính sự Công an thành phố thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng triển khai bắt giữ đối tượng và di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tối 11-5, giá bạc tăng sốc, bỏ xa vàng

Sắp tới, ngành ngân hàng và A05 Bộ Công an sẽ kế hoạch mới để truy vết dòng tiền lừa đảo

Gửi tiết kiệm online cần lưu ý những gì?

11:43 , 12/05/2026
