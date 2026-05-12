Tối 11-5, giá bạc tăng sốc, bỏ xa vàng

Theo Thái Phương | 12-05-2026 - 07:56 AM | Smart Money

Giá vàng tăng nhanh vượt xa mốc 4.700 USD/ounce nhưng bạc mới là kim loại gây sốt khi tăng gần 6% vào tối nay.

Tối 11-5 (theo giờ Việt Nam), giá bạc được giao dịch ở mức 85,1 USD/ounce, tăng tới 5,77% so với phiên trước. Không chỉ vượt qua mốc 80 USD/ounce, bạc đang tăng nhanh hơn vàng – khi giá vàng giao dịch ở mức 4.732 USD/ounce - tăng 0,39%.

Giá bạc tăng nhanh và đang ở mức cao nhất trong gần 2 tháng qua. Diễn biến này của bạc khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, thậm chí thấy khó tin.

Anh Hoàng Khánh (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho hay tối nay khi xem giá bạc thế giới, anh bất ngờ vì giá tăng vọt. Bởi diễn biến của giá bạc thế giới thường tác động tới giá trong nước nên anh kỳ vọng giá bạc miếng các thương hiệu trong nước có thể vượt xa mốc 3,1 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng, bạc mà giá nhiều loại hàng hóa khác như giá dầu thô cũng đang phục hồi. Giá dầu thô Brent tối nay được giao dịch ở mức 103,6 USD/thùng, tăng 2,35% so với phiên trước.

Giá bạc tăng sốc trên thị trường quốc tế

Ở chiều ngược lại, chỉ số đồng USD (DXY Index) giảm trở lại lùi sâu về dưới mốc 97,8 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 2 tới nay.

Theo giới phân tích, nếu bạc vượt qua mốc 83,6 USD/ounce có thể vượt vào đợt tăng giá tiếp theo và mục tiêu mới sẽ là vùng 91 USD/ounce. Dù vậy, kim loại này vẫn đang thua xa vùng đỉnh lịch sử lên tới 121 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá bạc miếng các thương hiệu như Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý được giao dịch quanh mức 3 triệu đồng/lượng mua vào, 3,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tiếp khoảng 20.000 đồng so với giá cuối tuần.

Trong khi đó, giá bạc kg các thương hiệu cũng duy trì ở mốc cao 80,7 triệu đồng mua vào và 83,2 triệu đồng bán ra. Giá bạc trong nước đang ở vùng cao nhất từ giữa tháng 3 tới nay.

Giá bạc hôm nay tăng xấp xỉ 6% chỉ trong một phiên, có lúc tăng thẳng đứng


