Công an cảnh báo khẩn đến người dùng Wi-fi công cộng để chuyển khoản

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc sử dụng mạng Wi-fi công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh mạng, đặc biệt khi người dùng vô tình cung cấp dữ liệu cá nhân khi điền vào các biểu mẫu yêu cầu để truy cập mạng hay cài đặt, sử dụng các ứng dụng chia sẻ Wi-fi miễn phí không rõ nguồn gốc.

Thực tế cho thấy, một số ứng dụng cung cấp Wi-fi miễn phí hoạt động theo cơ chế “chia sẻ cộng đồng”, khi được cài đặt sẽ yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị, từ đó thu thập thông tin về các mạng Wi-fi mà người dùng đã từng kết nối, bao gồm cả tên mạng và mật khẩu được lưu trên thiết bị. Những dữ liệu này sau đó được gửi về máy chủ quản lý ứng dụng và được chia sẻ cho người dùng khác. Điều này đồng nghĩa với việc các mạng Wi-fi của cá nhân người dùng như tại gia đình, cơ quan hoặc địa điểm riêng tư có nguy cơ bị sử dụng công khai trái phép từ ứng dụng “chia sẻ” trên, tiềm ẩn rủi ro bị truy cập trái phép, khai thác hoặc tấn công.

Bên cạnh đó, các đối tượng xấu còn sử dụng thủ đoạn thiết lập các điểm phát Wi-fi giả mạo, có tên tương tự như điểm Wi-fi công cộng uy tín nhằm đánh lừa người dùng kết nối. Khi truy cập vào các mạng này, toàn bộ lưu lượng truy cập trên thiết bị người dùng có thể bị kiểm soát, tạo điều kiện cho việc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu hoặc thực hiện các hành vi tấn công mạng qua trung gian giữa người dùng và mạng Internet.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân khi sử dụng mạng Wi-fi công cộng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và các phần mềm bảo mật trên thiết bị.

- Không sử dụng ứng dụng chia sẻ Wi-fi bẻ khóa (Cracked), không rõ nguồn gốc; Kiểm soát chặt chẽ các quyền truy cập của ứng dụng, hạn chế cấp quyền không cần thiết.

- Chỉ kết nối, sử dụng các mạng Wi-fi có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy; Tắt tính năng chia sẻ tệp tin, chức năng tự động kết nối Wi-fi để tránh việc thiết bị tự động truy cập vào các mạng không an toàn.

- Không đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch quan trọng khi đang sử dụng Wi-fi công cộng.



