Giá bạc hôm nay 10-5: Chốt tuần tăng mạnh, có tiếp tục gây bất ngờ?

Ngày 10-5, giá bạc thế giới khép lại tuần giao dịch ở mức khoảng 80,2 USD/ounce, tăng gần 11% so với cuối tuần trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất của bạc trong khoảng ba tuần trở lại đây.

Trong phiên giao dịch tuần qua, có thời điểm bạc vượt mốc 82 USD/ounce trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên. Đà tăng mạnh của kim loại quý này gây chú ý trên thị trường khi tốc độ đi lên vượt xa giá vàng, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc được hỗ trợ bởi diễn biến suy yếu của đồng USD cùng xu hướng giảm của giá dầu thô trong tuần qua. Thị trường cũng kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt nếu Mỹ và Iran đạt được những thỏa thuận tích cực hơn trong thời gian tới.

Giá bạc tăng liên tiếp trong những ngày qua

Dù mức tăng không quá mạnh như thị trường quốc tế, giá bạc trong nước tuần qua cũng phục hồi đáng kể. Nhiều thương hiệu như Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ, Công ty Kim loại quý Ancarat, Tập đoàn Phú Quý hay Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đưa giá bạc miếng lên vùng cao nhất kể từ giữa tháng 3 đến nay.

Hiện giá bạc miếng phổ biến quanh mức 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 3,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 260.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Ở phân khúc bạc kg, giá cũng tăng mạnh nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

SACOMBANK-SBJ hiện giao dịch bạc kg quanh mức 79,2 triệu đồng/kg mua vào và 81,6 triệu đồng/kg bán ra. Trong khi đó, Ancarat niêm yết bạc kg bán ra khoảng 82,8 triệu đồng/kg, còn Phú Quý lên tới 83,4 triệu đồng/kg, tăng hơn 7 triệu đồng/kg so với tuần trước.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy sức nóng của giá bạc đang kéo theo sự sôi động trở lại của hoạt động mua bán trong nước. Ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường với các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi và bạc kg, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn.

Một số chuyên gia dự báo bạc có thể hướng tới các mốc 85-86 USD/ounce trong thời gian tới nếu xu hướng hiện tại tiếp tục duy trì. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, bạc còn được hỗ trợ bởi triển vọng phục hồi của lĩnh vực công nghiệp toàn cầu.

Dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 5% trong quý I/2026, mức cao nhất trong hơn một năm qua. Cùng lúc, giá đồng tăng vượt 6,25 USD/pound, phản ánh nhu cầu nguyên liệu công nghiệp đang cải thiện.

Theo giới phân tích, bạc không chỉ là tài sản trú ẩn như vàng mà còn là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ. Vì vậy, khi giá đồng và nhu cầu công nghiệp phục hồi, bạc thường hưởng lợi theo.



