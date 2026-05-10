Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Thu Thuỷ | 10-05-2026 - 12:14 PM | Smart Money

Cán bộ trực ban Công an xã Bình Lư ghi nhận vụ việc và hướng dẫn công dân cung cấp thông tin.

Cán bộ trực ban Công an xã Bình Lư ghi nhận vụ việc và hướng dẫn công dân cung cấp thông tin.

Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 07/5/2026 Công an xã Bình Lư đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin việc một người dân trên địa bàn chuyển khoản nhầm số tiền 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Cụ thể, vào khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank. Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.

Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.

Thu Thuỷ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hệ lụy từ “Tín dụng đen” len lỏi trong giới trẻ học đường: Dễ vay - Khó thoát

Hệ lụy từ “Tín dụng đen” len lỏi trong giới trẻ học đường: Dễ vay - Khó thoát Nổi bật

Vàng trượt dốc - bài học đắt giá cho tâm lý FOMO

Vàng trượt dốc - bài học đắt giá cho tâm lý FOMO Nổi bật

Gỡ ngay các ứng dụng sau để tránh bị chặn giao dịch hoặc mất tiền trong tài khoản

Gỡ ngay các ứng dụng sau để tránh bị chặn giao dịch hoặc mất tiền trong tài khoản

09:35 , 10/05/2026
Bị chặn vì yêu cầu xác thực sinh trắc học của NHNN, đường dây rửa tiền chuyển sang dùng thẻ cào điện thoại

Bị chặn vì yêu cầu xác thực sinh trắc học của NHNN, đường dây rửa tiền chuyển sang dùng thẻ cào điện thoại

20:34 , 09/05/2026
Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

20:27 , 09/05/2026
Chuyên gia hé lộ thời điểm giá vàng bùng nổ

Chuyên gia hé lộ thời điểm giá vàng bùng nổ

15:31 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên