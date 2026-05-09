Chuyên gia hé lộ thời điểm giá vàng bùng nổ

Theo Vu Lam | 09-05-2026 - 15:31 PM | Smart Money

Đà tăng trưởng từng đưa giá vàng và bạc lên mức cao kỷ lục vào năm 2025 có thể sớm quay trở lại nếu điều này xảy ra!

Đà tăng trưởng bùng nổ từng đưa giá vàng và bạc lên mức cao kỷ lục vào năm 2025 có thể sớm quay trở lại nếu một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran được ký kết. Đây là nhận định của các chuyên gia thị trường chia sẻ với CNBC khi giá kim loại quý đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch thứ Năm (7/5).

Sau giai đoạn rung lắc dữ dội hồi đầu năm 2026, thị trường kim loại quý đang đứng trước ngưỡng cửa phục hồi mạnh mẽ. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran không chỉ là tín hiệu vui cho địa chính trị mà còn được kỳ vọng là “ngòi nổ” tái khởi động chu kỳ tăng trưởng lịch sử của vàng và bạc.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5), giới đầu tư đồng loạt đón nhận những tín hiệu tích cực khi kỳ vọng về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 69 ngày đang gần hơn bao giờ hết. Giá vàng giao ngay ghi nhận mức tăng 1,2%, chạm ngưỡng 4.750 USD/ounce, trong khi bạc thể hiện đà bứt phá ấn tượng hơn với mức tăng 3%, hiện giao dịch quanh mốc 79,62 USD/ounce.

Những con số này trái ngược hoàn toàn với sự u ám của quý 1/2026, khi giá bạc từng chứng kiến cú sụt giảm kỷ lục kể từ thập niên 1980 và giá vàng bốc hơi hơn 10% giá trị.

Nhiều người thắc mắc tại sao vàng, vốn là hầm trú ẩn an toàn, lại bị lung lay kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2. Ông Ross Norman, CEO của Metals Daily, phân tích rằng vàng đã bước vào cuộc chiến trong trạng thái quá mua, tạo cơ hội cho giới đầu tư thực hiện các lệnh chốt lời để tái cơ cấu danh mục.

Bên cạnh đó, áp lực từ đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất tăng (do chi phí năng lượng leo thang) đã tạo thành một lực cản lớn. Tuy nhiên, khi triển vọng hòa bình xuất hiện, ông Norman ví von trạng thái này như việc “phanh tay vừa được nhả”, dọn đường cho vàng và bạc bứt tốc.

Ông Philippe Gijsels từ BNP Paribas Fortis cho rằng đợt sụt giảm vừa qua chỉ đơn thuần là giai đoạn củng cố. Dù lãi suất cao đóng vai trò như trọng lực kéo mọi tài sản xuống, nhưng vị chuyên gia này vẫn tin tưởng vào một chu kỳ tăng giá dài hạn.

Các ngân hàng trung ương và chính phủ vẫn đang ráo riết chuyển dịch tài sản từ công cụ nợ (trái phiếu Mỹ) sang vàng vật chất. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, việc nắm giữ kim loại quý là yêu cầu sống còn để bảo toàn giá trị tài sản.

Trong khi đó, bạc sở hữu những động lực tăng trưởng riêng biệt từ nhu cầu công nghiệp. Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, nhấn mạnh lượng bạc vật chất trên thị trường hiện không đủ đáp ứng nhu cầu. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các tấm pin mặt trời đang tiêu thụ một lượng bạc khổng lồ trên thế giới.

Ông Williams dự báo nếu hòa bình được lập lại, bạc sẽ hưởng lợi kép từ tâm lý hưng phấn của thị trường và nhu cầu sản xuất. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ, vàng sẽ tiếp tục vai trò dẫn dắt dòng tiền trú ẩn.

Theo: CNBC

