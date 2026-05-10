Tài khoản Agribank, BIDV, MB, VietinBank... sẽ trừ tiền mỗi tháng đối với nhóm khách hàng sau

Thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, MB hay VIB đã bắt đầu áp dụng hoặc lên kế hoạch thu phí đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài. Đây là loại phí quản lý được thiết kế đặc biệt nhằm vào các tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trong nhiều tháng liên tiếp, qua đó giúp ngân hàng tối ưu hóa hệ thống vận hành, tăng cường bảo mật và hạn chế tình trạng tài khoản ảo, tài khoản rác.

Cụ thể, đối với biểu phí của BIDV, ngân hàng này đang thu phí quản lý tài khoản không hoạt động ở mức 30.000 đồng cho mỗi quý, tương đương khoảng 10.000 đồng mỗi tháng. Chính sách này áp dụng khắt khe với các tài khoản không có giao dịch chủ động từ phía người dùng, và hoàn toàn không tính các giao dịch tự động của hệ thống như trả nợ gốc hay thu lãi. Tương tự, VietinBank cũng đang tự động thu phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động với mức 10.000 đồng mỗi tháng. Riêng với Agribank, nhà băng này hiện thu phí quản lý tài khoản cố định khoảng 10.000 đồng/tháng đối với nhiều loại tài khoản thanh toán, bất kể bạn có thực hiện giao dịch hay không.

Đáng chú ý, ngân hàng MB thông báo từ tháng 5 năm 2026 sẽ bắt đầu thu phí 10.000 đồng/tháng đối với những khách hàng chưa xác thực định danh NFC và không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào trong 12 tháng liên tục tính từ ngày 1/5/2025. Thậm chí, nếu tài khoản không đủ số dư để thu phí, MB sẽ tự động trích phần tiền còn lại và miễn phần thiếu cho khách hàng. VIB cũng không đứng ngoài cuộc khi áp dụng mức phí 11.000 đồng/tháng cho các tài khoản "ngủ đông" suốt 12 tháng liên tục, bắt đầu từ tháng 12 năm 2025.

Không chỉ các ngân hàng nội địa, nhiều ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng áp dụng biểu phí cực kỳ nghiêm ngặt đối với tài khoản không hoạt động, với con số cao hơn rất nhiều. Điển hình như Standard Chartered Việt Nam sẽ thu tới 150.000 đồng mỗi tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong một năm. HSBC Việt Nam cũng áp dụng mức phí 100.000 đồng/tháng đối với tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên. Nhẹ nhàng hơn một chút, Woori Bank hiện thu 5.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư dưới 50.000 đồng.

Mẹo nhỏ để bảo vệ ví tiền và duy trì tài khoản an toàn

Để không bị mất tiền oan vào những khoản phí quản lý này, các ngân hàng khuyến nghị người dùng nên thường xuyên duy trì hoạt động trên tài khoản bằng những thao tác rất đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện các giao dịch nhỏ như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, nạp tiền điện thoại hoặc gửi một khoản tiết kiệm nhỏ là đã đủ để giữ tài khoản ở trạng thái "sống".

Quan trọng hơn, trong bối cảnh các quy định mới đang được siết chặt, khách hàng cần chủ động cập nhật đầy đủ thông tin định danh và hoàn tất quá trình xác thực sinh trắc học hoặc NFC theo yêu cầu của từng ngân hàng. Thao tác này không chỉ giúp bạn duy trì trạng thái hoạt động bình thường của tài khoản mà còn thiết lập một lớp khiên bảo mật vững chắc, bảo vệ tối đa tài sản cá nhân trong quá trình sử dụng dịch vụ.