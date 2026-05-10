Công an cảnh báo khẩn tới người mua bảo hiểm nhân thọ

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Sau khi khách hàng đồng ý, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, ví điện tử hoặc tài khoản trung gian với lý do “hệ thống ưu đãi riêng”, “tài khoản thu hộ”, “kế toán nội bộ” hoặc “đối tác thanh toán”. Một số trường hợp còn gửi hình ảnh giao dịch giả, hợp đồng giả, hóa đơn điện tử giả hoặc đường link website gần giống trang chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm để đánh lừa nạn nhân.

Bản chất của thủ đoạn này là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lợi dụng việc nhiều khách hàng không kiểm tra kỹ thông tin thanh toán, không xác minh tài khoản nhận tiền và ham ưu đãi nhỏ để thực hiện hành vi gian dối. Khi tiền được chuyển đi, nạn nhân có thể rơi vào các tình huống như: không được đóng phí bảo hiểm thực tế, hợp đồng bị mất hiệu lực, bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền hoặc tiếp tục bị khai thác thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng cho các hành vi phạm tội khác.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng mua bán trái phép hoặc thuê người đứng tên để nhận tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra của cơ quan chức năng. Một số đường dây còn tổ chức hoạt động theo nhóm, có người đóng vai tư vấn, người tạo website giả, người nhận tiền và người xóa dấu vết giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Người dân cần nhận thức rõ rằng các doanh nghiệp bảo hiểm uy tín đều có quy trình thanh toán minh bạch thông qua ứng dụng chính thức, website chính thức, ngân hàng liên kết hoặc tài khoản doanh nghiệp được công bố công khai. Việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “hưởng chiết khấu” là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao. Trước thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo mọi người:

- Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân cho người lạ.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp tổng đài doanh nghiệp bảo hiểm hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

- Chủ động tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, người ít tiếp cận công nghệ để nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mới.

- Chỉ thanh toán phí bảo hiểm qua kênh chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng liên kết.

- Yêu cầu hóa đơn, chứng từ điện tử hoặc biên lai xác nhận sau khi thanh toán.

- Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại.

- Kiểm tra kỹ tên đơn vị thụ hưởng, website, ứng dụng và thông tin hợp đồng trước khi giao dịch.