Ngân hàng khuyến cáo làm ngay điều này khi được thông báo phong tỏa tài khoản

Đây không phải là hình thức mới, tuy nhiên các đối tượng đang sử dụng phương thức tinh vi hơn.

Thủ đoạn của kẻ gian

Theo đó, đối tượng sẽ gọi từ số điện thoại bàn hoặc di động, tự xưng là nhân viên ngân hàng (bộ phận thẻ, chăm sóc khách hàng, xử lý nợ...). Sau đó, chúng thông báo thẻ bị khóa, có giao dịch bất thường, yêu cầu nâng cấp hạn mức hoặc nhận ưu đãi, yêu cầu cung cấp thông tin như: số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC (3 số sau thẻ), mã OTP.

Vì sao đối tượng có thể biết thông tin cá nhân?

BVBank cho biết có thể do rò rỉ dữ liệu từ các nền tảng hoặc các sự cố an ninh thông tin hoặc đối tượng thu thập dữ liệu thật và kết hợp công nghệ (ví dụ giả giọng) để tạo độ tin cậy. Đây thường là các cuộc gọi có chủ đích, nhằm vào từng cá nhân cụ thể.

BVBank khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin. Ngân hàng KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu (PIN), mã OTP hoặc mã CVV/CVC qua điện thoại, tin nhắn hay email. Mọi thông báo được ngân hàng gửi qua App ngân hàng, SMS định danh (Brandname) hoặc email chính thức của BVBank.

Khuyến nghị dành cho khách hàng

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng ngắt cuộc gọi ngay nếu có dấu hiệu nghi ngờ; không làm theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, KHÔNG cung cấp thông tin thẻ, OTP, mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào; KHÔNG truy cập các đường link lạ từ SMS, Email, Zalo, Messenger...

Khách hàng cũng lưu ý KHÔNG tải ứng dụng/tệp tin không rõ nguồn gốc (đặc biệt file .apk).

Khi nhận yêu cầu chuyển tiền, thông báo phong tỏa tài khoản hoặc đòi nợ, vui lòng liên hệ ngay: Hotline: 1900 555 596; Hotline Khách hàng ưu tiên: 1800 555 599 hoặc địa điểm giao dịch BVBank gần nhất.