Thị trường tiền số hôm nay, 11-5: Một doanh nghiệp muốn rót 7.400 tỉ vào sàn mã hóa Techcom

Tối 11-5, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,3%, lên khoảng 81.200 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi lên như Ethereum tăng 0,5% lên 2.334 USD, BNB tăng hơn 1% lên 655 USD, Solana tăng gần 2% đạt 95 USD, còn XRP tăng gần 3% lên 1,46 USD.

Nhiều tín hiệu tích cực

Theo Cointelegraph, diễn biến tích cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh Circle Internet Group vừa huy động thành công 222 triệu USD thông qua đợt bán trước token ARC, với sự dẫn dắt của a16z crypto.

Thương vụ này định giá mạng blockchain Arc ở mức khoảng 3 tỉ USD, cho thấy tham vọng mở rộng sang hạ tầng blockchain của Circle, thay vì chỉ tập trung vào stablecoin.

Cùng với đó, báo cáo tài chính quý I/2026 của doanh nghiệp cho thấy doanh thu đạt 694 triệu USD, trong khi lượng lưu hành của USDC tăng lên 77 tỉ USD, dù lợi nhuận ròng có xu hướng giảm.

Đáng chú ý, đợt gọi vốn còn có sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Apollo Global Management, ARK Invest và Standard Chartered.

Ở chiều tác động vĩ mô, giá Bitcoin biến động mạnh trước thông tin địa chính trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ Iran.

Đồng tiền số này có lúc giảm về gần 80.500 USD trước khi bật tăng hơn 2,3%, vượt mốc 82.000 USD trong thời gian ngắn. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến tiền số mà còn đẩy giá dầu tăng, qua đó tác động lan sang các thị trường tài chính.

Trong khi đó, ông Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, phát tín hiệu doanh nghiệp sẽ sớm quay lại mua Bitcoin sau thời gian tạm dừng.

Trước đó, công ty đã nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 818.000 Bitcoin, tương đương khoảng 61,8 tỉ USD. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng để ngỏ khả năng bán ra một phần tài sản trong tương lai nhằm đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Một doanh nghiệp rót 7.400 tỉ vào TCEX

Theo báo cáo mới công bố của Saigon Ratings, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ TokenBay đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu để đầu tư góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Theo kế hoạch, TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu nhằm đầu tư vào TCEX, qua đó trở thành công ty mẹ của sàn giao dịch tài sản mã hóa này.

TCEX là doanh nghiệp được thành lập bởi hệ sinh thái của Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Vừa qua, TCEX đã được Bộ Tài chính chấp thuận kết quả thẩm định vòng 1 trong quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện và bổ sung hồ sơ cho vòng thẩm định thứ hai.