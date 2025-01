Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Đặng Thiều Bảo (47 tuổi; trú tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h40, ngày 30/12/2024, đối tượng Đặng Thiều Bảo và một số đối tượng trên địa bàn xã La Dêê đánh nhau khiến Bảo bị thương và được đưa đến Trạm y tế xã La Dêê để sơ cứu.

Nhận được tin báo về vụ việc trên, Công an xã La Dêê đã cử tổ công tác đến Trạm y tế để xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp Đặng Thiều Bảo (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Tại trạm y tế xã La Dêê, do vết thương nặng nên cán bộ y tế và công an xã đã vận động, khuyên nhủ đối tượng Bảo đến bệnh viện tuyến trên để điều trị trước rồi sau đó làm việc sau nhưng đối tượng không nghe, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng công an, gây mất an ninh, trật tự.

Công an xã nhiều lần đề nghị đối tượng không được chửi bới, lăng mạ, gây ồn ào, mất trật tự nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, đồng thời đối tượng Bảo bất ngờ dùng tay đánh vào mặt một cán bộ công an xã.

Công an xã đã lập biên bản ghi nhận sự việc và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang để xử lý.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.