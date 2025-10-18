Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang

18-10-2025 - 15:08 PM | Xã hội

Đây là 2 đối tượng dùng ô tô truy đuổi, chặn đầu xe CSGT để quay clip tung lên mạng.

Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch (sinh năm 1973) và Lê Hữu Quang (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15-10, Thạch lái ô tô bán tải biển số 93C-169.74 chở Quang di chuyển trên Quốc lộ 19 (đoạn tránh phía Đông phường An Khê). Khi đến khu vực cầu suối Vối, hai người nhìn thấy xe tuần tra CSGT biển số 81A-003.43 đang dừng bên đường nên dừng xe, lấy điện thoại quay clip.

Bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang. Ảnh: Báo NLĐ

Một lúc sau, lực lượng CSGT tiếp tục di chuyển để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Thạch đã điều khiển ô tô bám theo, nhiều lần ép đầu và chặn xe tuần tra – tổng cộng 5 lần trên tuyến đường. Trong quá trình này, hai đối tượng liên tục lớn tiếng chửi bới, quay video và phát tán lên mạng xã hội nhằm gây áp lực.

Khi xe của tổ tuần tra buộc phải dừng lại, cả hai đã tự ý mở cửa xe công vụ, rút chìa khóa, khiến phương tiện của lực lượng chức năng không thể tiếp tục hoạt động. Hành vi này gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Khê đã có mặt khống chế hai đối tượng và đưa cả người cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Tại đây, Thạch và Quang đều thừa nhận đã cố tình cản trở lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

