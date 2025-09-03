Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

Ngày 3-9, Công an xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, trú tại xã Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu mà Vietnamnet đăng tải, Tấn không có nghề nghiệp ổn định, nảy sinh ý định giả danh sư thầy để lừa đảo. Ngày 29/8, đối tượng mang theo áo tràng phật tử, tay nải vải và nhiều thẻ nhang đến địa bàn Đắk Lắk, tự nhận là sư thầy của một chùa ở TP.HCM, rồi bịa chuyện “bán nhang gây quỹ cho chùa”.

Chân dung đối tượng Tấn. Ảnh: Báo Xây dựng

Sáng 31/8, Tấn đến nhà một phụ nữ ở xã Krông Năng, giới thiệu là sư thầy, sau đó bịa chuyện “có vong nhi đi theo” để khiến nạn nhân lo sợ. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, Tấn yêu cầu nạn nhân thực hiện một số “nghi lễ” rồi đề nghị chuyển hơn 7 triệu đồng để “cúng cơm 49 ngày cho vong nhi”. Ngay sau khi nhận được tiền, Tấn rời khỏi hiện trường.

Chỉ ít giờ sau, đối tượng tiếp tục đến một tiệm hoa khác và bằng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt gần 5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Năng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp truy xét và triệu tập Tấn. Tại cơ quan công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an xã Krông Năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng lòng tin và mê tín để lừa đảo.

Người dân từng là nạn nhân của Tấn được đề nghị liên hệ trực tiếp với Công an xã Krông Năng qua số điện thoại 02623.675.567 để được hỗ trợ, giải quyết.