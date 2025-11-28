Bắt Lê Thanh Tuyền sinh năm 1989

Ngày 28-11, Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết trên báo Quân đội nhân dân rằng đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn triển khai nhiều đợt tuần tra, qua đó liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới. Những kết quả này góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới Châu Đốc.

Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại phường Vĩnh Tế (TP Châu Đốc), tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy chở nhiều bao nilon với biểu hiện khả nghi. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua xác minh, người điều khiển xe là Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1989, trú tại phường Châu Đốc, TP Châu Đốc). Kiểm tra xe máy biển kiểm soát 67H1-204.13, tổ công tác phát hiện 1.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, ước tính trị giá khoảng 22 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thanh Tuyền cùng số thuốc lá bị bắt giữ. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng, báo Công an TP.HCM cho hay Tuyền khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên từ một người đàn ông Campuchia, sau đó vận chuyển vào nội địa để bán kiếm lời.

Theo Bộ đội Biên phòng An Giang, thời điểm cuối năm thường xảy ra tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối, địa hình sông nước và đường mòn biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là thuốc lá ngoại. Việc lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc gần đây cho thấy hiệu quả từ công tác tuần tra, kiểm soát và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.