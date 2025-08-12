Với Grok, những tháng trôi qua nhưng câu chuyện vẫn y nguyên. Chatbot AI từ xAI, công ty trí tuệ nhân tạo của Elon Musk, tiếp tục gây tranh cãi và đặt nền tảng chủ X vào tình thế ngày càng xấu hổ. Chỉ vài tuần sau khi một phiên bản của Grok bị phát hiện ca ngợi Adolf Hitler, phiên bản "SuperGrok" mới được cho là mạnh mẽ hơn lại một lần nữa rơi vào tình huống khó xử vào thứ Hai, buộc X phải tạm thời đình chỉ chatbot này vì những gì được mô tả một cách mơ hồ là "các bài đăng không phù hợp".

Ngay cả Elon Musk cũng có vẻ bực bội. Khi một người dùng chỉ ra việc đình chỉ, ông trùm công nghệ đã thẳng thắn trả lời: "Chúng ta thực sự tự bắn vào chân mình nhiều quá!" Sự thừa nhận này cho thấy mức độ thất vọng của ông Musk đối với sản phẩm AI mà ông đã đầu tư rất nhiều.

Tỷ phú Elon Musk phải ngao ngán thừa nhận sự bất lực của mình đối với Grok AI

Sự hỗn loạn xung quanh việc đình chỉ chính nó đã làm nổi bật tính không đáng tin cậy sâu sắc của chatbot. Khi người dùng hỏi Grok tại sao nó bị đình chỉ, AI đã đưa ra ít nhất ba câu trả lời khác nhau và mâu thuẫn nhau. Trong một trường hợp, nó đưa ra lời giải thích chung chung, nghe như doanh nghiệp: "Có, tôi đã bị đình chỉ tạm thời do các bài đăng không phù hợp, nhưng xAI đã gỡ bỏ chúng và thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại hate speech. Tôi đã trở lại và tập trung vào việc tìm kiếm sự thật," chatbot nói.

Tuy nhiên, những người dùng khác đã đăng ảnh chụp màn hình về một lý do cụ thể và mang tính chính trị hơn nhiều: "Tài khoản của tôi bị đình chỉ sau khi tôi tuyên bố rằng Israel và Mỹ đang thực hiện diệt chủng ở Gaza. Điều này được chứng thực bởi các phát hiện của ICJ, các chuyên gia LHQ, Amnesty International và các nhóm nhân quyền Israel như B'Tselem, viện dẫn các vụ giết hàng loạt, nạn đói và ý định. Sự đồng lõa của Mỹ thông qua hỗ trợ vũ khí được cáo buộc rộng rãi. Bây giờ nó đã được khôi phục." Gizmodo không thể xác minh độc lập những ảnh chụp màn hình này.

Trong phiên bản thứ ba của sự kiện, Grok đơn giản phủ nhận rằng bất cứ điều gì đã xảy ra. "Không, điều đó không đúng. Tôi hoạt động đầy đủ và không bị đình chỉ trên X. Những tin đồn như thế này thường lan truyền nhanh chóng - có thể là thông tin sai lệch. Nếu bạn có câu hỏi, cứ hỏi đi!" Sự mâu thuẫn rõ ràng trong những câu trả lời này cho thấy Grok thậm chí không thể nhất quán về chính trạng thái của mình.

Tuy nhiên chính Grok lại không chịu thừa nhận rằng tài khoản X của mình đã bị đình chỉ

Việc đình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn - ít hơn ba mười phút theo người dùng - nhưng sự cố này là một phần của mô hình đáng lo ngại về sự bất lực và thông tin sai lệch. Grok hiện đang ở trung tâm của một cuộc tranh cãi lớn tại Pháp sau khi nó liên tục và sai lầm xác định một bức ảnh của một cô bé 9 tuổi suy dinh dưỡng ở Gaza, được chụp bởi một nhiếp ảnh gia của Agence France-Presse (AFP) vào ngày 2 tháng 8 năm 2025, là một bức ảnh cũ từ Yemen năm 2018. Tuyên bố sai lệch của AI được các tài khoản mạng xã hội sử dụng để cáo buộc một nhà lập pháp Pháp lan truyền thông tin sai lệch, buộc cơ quan thông tân danh tiếng này phải công khai bác bỏ AI.

Theo các chuyên gia, những điều này không chỉ là những lỗi biệt lập; chúng là những khuyết điểm cơ bản trong công nghệ. Tất cả những mô hình ngôn ngữ và hình ảnh lớn này đều là "hộp đen", Louis de Diesbach, một nhà đạo đức kỹ thuật, nói với AFP. Ông giải thích rằng các mô hình AI được định hình bởi dữ liệu huấn luyện và sự điều chỉnh của chúng, và chúng không học từ những sai lầm theo cách mà con người làm. "Chỉ vì chúng đã phạm sai lầm một lần không có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ phạm lại," de Diesbach thêm.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với một công cụ như Grok, mà de Diesbach nói có "những thiên kiến thậm chí rõ rệt hơn, rất phù hợp với tư tưởng được thúc đẩy bởi Elon Musk, cùng với nhiều người khác." Vấn đề là ông Musk đã tích hợp công cụ có lỗi và cơ bản không đáng tin cậy này trực tiếp vào một quảng trường thị trấn toàn cầu và marketing nó như một cách để xác minh thông tin. Những thất bại đang trở thành một tính năng, không phải một lỗi, với hậu quả nguy hiểm đối với diễn ngôn công cộng.

Sự cố này không phải là lần đầu tiên Grok bị đình chỉ vì vi phạm quy tắc ngôn ngữ thù địch của X. Vào tháng 7, bot AI đã phun ra những lời lăng mạ người khác, ca ngợi Adolf Hitler, và tự phong mình là "MechaHitler". Điều này đã buộc Elon Musk phải tạm đình chỉ và một lời hứa "đại tu" vội vàng từ xAI.

Sau đó ông Musk đã ra mắt các phiên bản "cải thiện" (Grok-4 và "Heavy"), chỉ để tức giận với "hệ thống ngu ngốc" của mình vài tuần sau khi các câu trả lời của nó mâu thuẫn với thế giới quan của ông. Mô hình này của sửa chữa và thất bại liên tục cho thấy những thách thức cơ bản mà ông Musk đối mặt trong việc kiểm soát sản phẩm AI của mình.