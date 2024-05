Bật mí lý do Cake by VPBank là kênh bán vé độc quyền Concert Tempest

Fan bất ngờ với nền tảng bán vé mới nhưng "chất"



Ngay từ những giây phút đầu mở cổng mua vé live concert toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest, có tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage], cộng đồng người hâm mộ Tempest đã có màn "đua tốc độ" để tranh vé sự kiện diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 15/6 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (quận 11, TP HCM).

Trước đó, ban tổ chức (BTC) đã công bố sơ đồ chỗ ngồi, hạng vé, các quyền lợi đi kèm, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả Việt, bởi giá vé của đêm nhạc Tempest Voyage được giới mộ điệu đánh giá là "dễ chịu" nhưng lại sở hữu những quyền lợi đi kèm "xịn sò" hơn hẳn một số concert của các nghệ sĩ K-pop đến Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Vì vậy, có những thời điểm, nền tảng website mua vé CTicket ghi nhận hàng chục ngàn lượt truy cập, cùng những line queue (xếp hàng đợi mua vé) lên đến con số hàng ngàn. Đúng như dự đoán, chưa đầy 1 tiếng kể từ khi mở cổng bán vé, hạng vé T-OUR đã bán hết gần 50%, khu vực khán đài A4-A5-A6, B4-B5-B6 đã sold-out (hết vé) toàn bộ trên CTicket. Theo ghi nhận, vé của các khu vực khán đài còn lại cũng đang được người hâm mộ liên tục mua vào và dự kiến sẽ sớm sold-out.

Hệ thống phân phối vé CTicket của Ngân hàng số Cake cho đêm nhạc nhận được nhiều lời khen từ fan của Tempest, bởi dù sở hữu lượng truy cập lớn cùng một lúc từ cộng đồng khán giả "săn vé", vấn đề tắc nghẽn, tình trạng "lag" thậm chí sập trang tạm thời như các concert khác không hề diễn ra, thay vào đó là trải nghiệm mua vé dễ dàng, mượt mà.

Nền tảng mua vé đảm bảo ổn định và an toàn

Lý do CTicket được chọn trở thành cổng bán vé độc quyền, BTC tiết lộ rằng do nền tảng này được xây dựng và phát triển dựa trên công nghệ của Ngân hàng số Cake by VPBank. Cụ thể, đại diện BTC cho biết:

"Cake by VPBank có kinh nghiệm và có nền tảng công nghệ tiên tiến nên từ lâu đã trở thành đối tác tin cậy trong việc cung cấp vé cho nhiều buổi biểu diễn nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu. Tôi đã được trực tiếp trải nghiệm mua vé tham gia các sự kiện tuyệt vời như buổi biểu diễn "My Soul 1981" của Mỹ Tâm, chương trình "Vietnamese" của Hoàng Thùy Linh, và nhiều sự kiện khác. Quá trình mua vé dễ dàng và thuận tiện đến không ngờ!"

Do rất hài lòng với hệ sinh thái đa dạng và chất lượng bán vé các sự kiện mà Cake by VPBank đã mang đến nên BTC chương trình đã lựa chọn đối tác này để độc quyền bán vé trên nền tảng CTicket và chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ này các sự kiện hàng đầu trong tương lai.

Điều này là một điểm mạnh quan trọng của Cake, bởi thông thường, các nền tảng bán vé sự kiện lớn tại Việt Nam gặp phải vấn đề treo vé, chặn mạng, và thậm chí là sự cố ứng dụng ngừng hoạt động. Sau khi mua, vé sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử (email), khách hàng chỉ cần xuất trình vé điện tử tại là đã có thể yên tâm bắt đầu hành trình "đu idol".

Tuy nhiên, với đặc điểm của các show âm nhạc K-Pop có nhiều fan nước ngoài cũng muốn mua vé và trải nghiệm, nên BTC lựa chọn CTicket trên website trực tuyến để khán giả dễ dàng tiếp cận nền tảng. CTicket có giao diện trực quan, tối giản và thân thiện người dùng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và có thể mua vé ở nước ngoài, với đa dạng hình thức thanh toán.

Về phía khách hàng, chị Ngân (Đà Nẵng) chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi ban tổ chức đêm nhạc Tempest đã chọn CTicket là nền tảng bán vé chính thức và duy nhất cho sự kiện. Mình đã mua vé dễ dàng và thanh toán tiện lợi trên CTicket. Tất cả các hạng vé đều được niêm yết rõ ràng với các quyền lợi cơ bản như nhận card bo góc, goodbye session và soundcheck."

Có thể nói CTicket của Cake là giải pháp tối ưu để show diễn Tempest được phân phối vé một cách thành công. Với CTicket, việc phân phối vé trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn nhờ CTicket hỗ trợ các phương thức thanh toán đa dạng, đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho khách hàng. Từ đó giúp tăng cường sự tin tưởng và thu hút nhiều người tham gia show diễn Tempest.

Sức hút một phần đến từ ưu đãi hấp dẫn của hệ sinh thái Cake by VPBank

Ngoài ra, CTicket không chỉ là một nền tảng bán vé trực tuyến đáng tin cậy, mà còn có liên kết đặc biệt với Ngân hàng số Cake by VPBank, mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn, tạo nên một trải nghiệm đi "đu idol" đáng nhớ.

Chị Ngân chia sẻ thêm: "Một trong những điểm hấp dẫn nhất của CTicket là ưu đãi lưu trú. Mình và nhóm bạn hưởng ưu đãi 20% khi đặt phòng qua Agoda cho lưu trú ngắn ngày. Đồng thời, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Cake mình còn được giảm giá thêm 15% với tối đa 700k."

Hệ sinh thái Cake by VPBank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

Đối với việc di chuyển đến nơi tổ chức sự kiện, CTicket cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Bằng cách thanh toán bằng thẻ tín dụng Be Cake, khách hàng sẽ được hoàn 20% giá trị vé máy bay (tối đa 300k), vé xe và đặt xe qua ứng dụng Be. Ngoài ra, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Cake Freedom hoặc VieON*Cake, khách hàng còn nhận được hoàn 20% giá trị chi phí di chuyển qua các ứng dụng di chuyển.

Khách hàng cũng không thể bỏ qua ưu đãi thưởng thức ẩm thực địa phương. Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Be Cake, khách hàng sẽ được hoàn 20% giá trị đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng Be, với giới hạn tối đa là 300k.

Tất cả những ưu đãi này là một phần trong cam kết của CTicket và Cake by VPBank để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời và tiện lợi trong việc tham dự các sự kiện âm nhạc yêu thích. Với sự kết hợp giữa việc mua vé và ưu đãi lưu trú, di chuyển và thưởng thức ẩm thực, CTicket đã góp phần khiến cho đêm nhạc "cháy vé" nhanh hơn dự kiến.

Để trải nghiệm trên CTicket, khách hàng có thể thực hiện dễ dàng các bước đăng ký tại link sau: https://Cticket.cake.vn/auth/register

Với công nghệ tiên tiến và giao hiện đại, CTicket mang đến trải nghiệm mua vé nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng cho khách hàng. Đồng thời người dùng có thể tận hưởng các ưu đãi đặc biệt khi trở thành chủ thẻ Be Cake, Cake Freedom và VieON*Cake.

Hệ sinh thái ưu đãi giữa CTicket và Cake by VPBank tạo nên ưu điểm mà chưa có nền tảng nào tại Việt Nam có được.

Lựa chọn CTicket, các đơn vị tổ chức sự kiện vừa có thể tin tưởng vào quy trình bán vé chuyên nghiệp và khách hàng tham dự sự kiện cũng được hưởng lợi từ các ưu đãi độc quyền từ Cake by VPBank.