Bắt một Hiệu trưởng Trường mầm non ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội ngày 19-1 đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoả (SN 1970, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), là Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phượng Dực, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phượng Dực

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 9-2017 đến tháng 9-2023, Nguyễn Thị Thỏa với vai trò là Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực - người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện Phú Xuyên - đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn, trung bình từ 2 tháng đến 66 tháng (thuộc trường hợp nghỉ thoả thuận không lương) nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, lập bảng lương, chi trả lương qua tài khoản cho các giáo viên, nhân viên này như đi làm bình thường.

Sau đó, yêu cầu giáo viên, nhân viên nghỉ chuyển lại tiền cho nhà trường rồi chi tiêu trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền là 649.966.714 đồng.

Hiện, vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường) tiến hành điều tra, giải quyết, thu hồi số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.