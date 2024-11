Bắt một nhân viên Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Bá Hoài (SN 1984) là nhân viên Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ.

Văn Phòng Đăng ký Đất Đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Bá Hoài

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ án "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức; Lạm quyền khi thi hành công vụ" xảy ra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định ông Cao Bá Hoài liên quan đến vụ án, ngày 31-10 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Hoài về tội "Lạm quyền khi thi hành công vụ".

Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan CSĐT, ngày 6-11, Văn phòng Đăng ký Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Bá Hoài cho đến khi có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng.