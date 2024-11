Lật tẩy âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng... để quay clip "nóng" của Bình "Kiểm"

Vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Đức Bình (tức Bình “Kiểm”, 54 tuổi, quê Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu.

Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Bình "Kiểm" thời điểm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: VGP).

Đến nay, lực lượng Công an Việt Nam đã khởi tố 16 đối tượng về các hành vi: chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; không tố giác tội phạm; tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng trong chuyên án đều là những đối tượng hình sự, cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, hành vi manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội tại Lào và Việt Nam.

Tổng số tang vật thu giữ ở Việt Nam và Lào gồm: 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma tuý và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Bình "Kiếm" tập hợp băng nhóm, lên kế hoạch bắt cóc người mẫu, ca sỹ như thế nào?

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện, ngay sau khi ra tù vào tháng 4/2024, Bình “Kiểm” có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập “đàn em” móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.

Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng với ý định tổ chức các sự kiện rồi mời một số người mẫu, ca sỹ nổi tiếng tham gia.

Sau đó, Bình và đàn em sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí để đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tiến hành gặp gỡ kêu gọi góp tiền, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, dự kiến thời gian, địa điểm thực hiện.

Bình "Kiểm" đánh bóng hình ảnh, kêu gọi đàn em (to cao, đẹp trai, đi xe sang...) là đồng bọn có kinh tế để huy động nguồn tài chính tổ chức sự kiện và nghĩ ra việc phạm tội nêu trên.

Đối tượng Nguyễn Tuấn An cùng số vũ khí quân dụng là tang vật vụ án (Ảnh: VGP)

Để thực hiện mục đích, “Bình Kiểm” liên hệ với Nguyễn Tuấn An (41 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 tiền sự về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích tại Việt Nam; 1 tiền án Tàng trữ vũ khí quân dụng tại Lào) tìm mua cho Bình súng AK và đạn để chuyển về Việt Nam.

Bình "Kiểm" không uống bia rượu, thuốc lá, không tham gia các hoạt động tệ nạn, giao du ngoài xã hội rất hạn chế. Bình "Kiểm” cũng không một vết xăm trên người như những dân anh chị khác song được biết đến là kẻ "máu lạnh", khi gây án thường mang theo vũ khí quân dụng. Theo tài liệu, Bình "Kiểm" đã có ít nhất 3 lần sử dụng vũ khí quân dụng gây án.

Cuối tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án về các hành vi “Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm; Tàng trữ trái phép chất ma tuý” khởi tố 16 bị can.

Đại tá Lê Khắc Sơn - Trưởng phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thực hiện phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, với tinh thần kiên quyết chặn đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài, ngăn chặn không để vũ khí thẩm lậu vào Việt Nam, không để vũ khí lọt vào tay tội phạm, đặc biệt là không để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Cục CSHS đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Phòng Trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm Bình "Kiểm".

Theo Cục Cục Cảnh sát hình sự, đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng trong chuyên án đều là những đối tượng hình sự, cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, hành vi manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội tại Lào và Việt Nam.

Trong đó, "đối tượng Bình là người máu lạnh, không nói không rằng, chỉ thích hành động. Bình không ngần ngại sử dụng vũ khí thực hiện hành vi phạm tội", tờ Tuổi trẻ dẫn lời đại tá Sơn.