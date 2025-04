Fujifilm tăng giá loạt máy ảnh và ống kính tại Việt Nam, người dùng "kêu trời" vì giá cao nhưng cũng chẳng có hàng mà mua

Theo thông báo từ Fujifilm X-Space Việt Nam, từ ngày 10/4/2025, nhiều sản phẩm máy ảnh và ống kính sẽ tăng giá bán lẻ để phù hợp với biến động thị trường toàn cầu. Trong đó, dòng X-T50 và X-M5 tăng thêm 1 triệu đồng ở cả phiên bản thân máy và kit, trong khi nhiều ống kính như XF90mmF2 hay XF100-400mmF4.5-5.6 tăng thêm từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Thông báo tăng giá của Fujifilm Việt Nam

Danh sách các sản phẩm tăng giá bao gồm cả những mẫu mới được ưa chuộng như X-T50, X-M5, và các ống kính phổ biến trong giới nhiếp ảnh như XF16mmF2.8, XF35mmF2, hay XF150-600mm. Dù vậy, Fujifilm cho biết các sản phẩm không có tên trong danh sách vẫn giữ nguyên giá cũ.

Các sản phẩm có sự thay đổi bao gồm:

X-T50 Body: từ 34,990,000 VNĐ ➝ 35,990,000 VNĐ

X-T50 + XF16-50mm Kit: từ 45,490,000 VNĐ ➝ 46,490,000 VNĐ

X-T50 + XC15-45mm Kit: từ 37,990,000 VNĐ ➝ 38,990,000 VNĐ

X-M5 Body: từ 21,990,000 VNĐ ➝ 22,990,000 VNĐ

X-M5 + XC15-45mm Kit: từ 24,990,000 VNĐ ➝ 25,990,000 VNĐ

XF16mmF2.8 R WR: từ 9,990,000 VNĐ ➝ 10,590,000 VNĐ

XF18mmF1.4 R LM WR: từ 24,990,000 VNĐ ➝ 26,590,000 VNĐ

XF33mmF1.4 R LM WR: từ 20,990,000 VNĐ ➝ 21,590,000 VNĐ

XF35mmF2 R WR: từ 9,990,000 VNĐ ➝ 10,590,000 VNĐ

XF56mmF1.2 R WR: từ 24,990,000 VNĐ ➝ 25,690,000 VNĐ

XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro: từ 26,990,000 VNĐ ➝ 27,590,000 VNĐ

XF90mmF2 R LM WR: từ 21,990,000 VNĐ ➝ 23,990,000 VNĐ

XF18-120mmF4 LM PZ WR: từ 23,590,000 VNĐ ➝ 24,590,000 VNĐ

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR: từ 38,990,000 VNĐ ➝ 39,990,000 VNĐ

XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR: từ 20,990,000 VNĐ ➝ 21,990,000 VNĐ

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS: từ 15,990,000 VNĐ ➝ 16,990,000 VNĐ

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR: từ 20,490,000 VNĐ ➝ 21,490,000 VNĐ

XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR: từ 44,790,000 VNĐ ➝ 46,990,000 VNĐ

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR: từ 53,490,000 VNĐ ➝ 54,990,000 VNĐ

Tuy nhiên, bên dưới thông báo điều chỉnh giá, nhiều người dùng đã bày tỏ sự hoài nghi khi cho rằng mức giá công bố chỉ mang tính tham khảo, vì việc mua hàng với giá niêm yết hiện tại gần như là bất khả thi với các dòng máy đang "hot". Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng dù giá đã tăng, nhưng thực tế người dùng vẫn không thể mua được sản phẩm – đặc biệt là mẫu X-M5 – do liên tục trong tình trạng "cháy hàng".

Một số người còn nhận định giá mới đã tiệm cận với máy full-frame của các hãng khác, trong khi tính khả dụng của sản phẩm lại rất thấp. "Vô web hãng toàn out of stock, vô web đại lý toàn 30 củ," một người dùng chia sẻ, cho thấy thực tế mức giá bán thực tế trên thị trường đang bị đội lên khá nhiều so với giá chính thức do khan hiếm nguồn cung.

Những phản hồi này phần nào phản ánh nghịch lý quen thuộc trong giới nhiếp ảnh: giá niêm yết được công bố rõ ràng, nhưng hàng hóa thực tế lại bị đẩy lên mức giá chợ xám, đặc biệt với những sản phẩm được săn đón như X-M5 hoặc X100VI.

Trong cuộc phỏng vấn với PetaPixel tại triển lãm CP+ tháng 2 vừa qua, ông Igarashi – Tổng Giám đốc Bộ phận Giải pháp Hình ảnh Chuyên nghiệp của Fujifilm – xác nhận rằng hãng đã nâng sản lượng mẫu X100VI lên hơn 15.000 máy mỗi tháng, gấp đôi so với thế hệ trước. Tuy nhiên, quá trình sản xuất gặp nhiều trở ngại do độ phức tạp của thiết kế và yêu cầu chế tác thủ công cao, đặc biệt ở phần vỏ máy với các đường cắt sắc nét.

Ông Igarashi chia sẻ thêm: "Chúng tôi biết người dùng rất thất vọng khi phải chờ đợi đến tám, mười tháng để nhận máy. Ngay từ ngày đầu mở bán, lượng đơn đặt hàng đã vượt mọi dự đoán, dẫn đến thời gian giao hàng kéo dài ngoài mong đợi."

Fujifilm cũng lên tiếng cảnh báo về việc người dùng tìm đến thị trường chợ đen để mua X100VI với giá cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá chính hãng. Đại diện hãng khẳng định việc tiếp tay cho hành vi đầu cơ không chỉ làm tổn hại người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến quá trình phân phối sản phẩm.

Fujifilm X100VI - một trong những mẫu máy ảnh hot nhất trên thị trường trong thời gian qua

"Chúng tôi đang làm hết sức để hoàn thành đơn đặt hàng tồn đọng và hy vọng người dùng sẽ kiên nhẫn thêm một thời gian. Việc mua máy từ những kẻ bán lại với giá cao sẽ chỉ khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn," ông Igarashi nhấn mạnh.

Fujifilm cho biết mọi thay đổi giá bán sẽ được cập nhật đầy đủ trên các kênh phân phối chính thức và khuyến khích khách hàng theo dõi thông tin từ các nguồn tin cậy để tránh bị trục lợi.