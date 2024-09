Bất ngờ bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu, chuyện gì đã xảy ra với “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng?

CLB TP.HCM có trận hoà trước Viettel tại vòng 1 V.League 2024/2025. Tuy nhiên, ở trận đấu này thủ môn Bùi Tiến Dũng không được đăng ký thi đấu. Dẫu vậy, theo tìm hiểu Tiến Dũng không bị loại vì vấn đề chuyên môn. Anh bị cảm, do đó HLV Phùng Thanh Phương đã quyết định “cất” thủ môn này ở trận đấu ra quân.

Bước sang vòng 2, CLB TP.HCM sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Bình Đình. Trận đấu giữa Bình Định và TPHCM diễn ra vào lúc 18h ngày 22/9 tại sân Quy Nhơn. Theo đó, trên trang chủ, CLB TP.HCM đã hé lộ những hình ảnh của Tiến Dũng đồng đội di chuyển đến sân khách.

Nhưng việc Tiến Dũng được bắt chính trong màu áo CLB TP. HCM vẫn là một ẩn số. Việc cạnh tranh vị trí bắt chính với Patrik Lê Giang lúc này không phải dễ với thủ môn sinh năm 1997.

Tiến Dũng khó cạnh tranh vị trí ở CLB TP.HCM

Trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2024/25, Patrik Lê Giang đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng Sài thành kèm theo mức lương rất cao. Bên cạnh đó, mới đây anh đã được toàn đội tín nhiệm đeo băng đội trưởng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thủ thành Bùi Tiến Dũng đối diện với nguy cơ không được bắt chính.

Ở mùa giải trước, Bùi Tiến Dũng chơi cho CLB Công an Hà Nội (Công an Hà Nội) ở nửa đầu mùa giải. Đến nửa cuối mùa giải 2023/24, Bùi Tiến Dũng gia nhập Hoàng Anh Gia Lai theo hợp đồng cho mượn từ Công an Hà Nội. Phải đến khi đến HAGL, Tiến Dũng mới được bắt chính và dần lấy lại phong độ. Nhưng việc lựa chọn trở lại TP.HCM nhiều khả năng anh sẽ lại trở về với những ngày làm bạn với băng ghế dự bị.