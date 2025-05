Thủ tướng chủ trì họp, cho ý kiến về hồ sơ đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh, thành

Tại phiên họp, Chính phủ cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nội dung trình Chính phủ các hồ sơ Đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh, thành phố và các hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương.

Sau phiên họp, các cơ quan sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, các khâu, các bước để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Quốc hội xem xét, quyết định thông qua để triển khai thực hiện.

Trước đó, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 11 (khóa XIII) đã thông qua Đề án về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là vấn đề hệ trọng, mang tính lịch sử, không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ, mà còn đẩy mạnh phân cấp về thẩm quyền; phân bổ về nguồn lực; tạo không gian phát triển mới, đặc biệt là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quá trình triển khai phải bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn của các cơ quan và hoạt động thường ngày của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Hội nghị Trung ương 11 và Kế hoạch số 47-KH/BCĐ ngày 14/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", ngay sau Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 11, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thiện các trình tự thủ tục xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Thời gian qua, các địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị một bước công tác nhân sự trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Mới đây, tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, trên cơ sở tổng hợp đề án của các địa phương, cho thấy, về số lượng đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sau sắp xếp, cả nước giảm từ 10.035 xuống còn hơn 3.320 đơn vị (tương đương 66,91%). Trong đó, địa phương tỷ lệ giảm cao nhất là 76,05%, địa phương có tỷ lệ giảm thấp nhất là 60%.

Về tổ chức đảng ở địa phương, dự kiến cấp tỉnh giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành phố (từ 63 xuống còn 34 đảng bộ tỉnh, thành phố); giảm hơn 260 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ huyện và hơn 4.160 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp huyện. Thành lập mới hơn 3.320 đảng bộ xã (2.595 xã, 713 phường, đặc khu), lập tối đa 10.660 cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng ủy cấp xã.

Về số lượng cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (bao gồm khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền), dự kiến sau sắp xếp: cấp tỉnh sẽ giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Cấp xã (xã, phường, đặc khu) sẽ giảm hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022 do sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nghỉ chế độ theo quy định. Kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước.