Bất ngờ phát hiện quầy hàng Việt giữa trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc

Chiều muộn ở Seoul, trời thu se lạnh. Tôi lang thang qua Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Seoul Station để mua giúp chị bạn đồng nghiệp món hàng.

Trong lúc lang thang tìm kiếm món đồ được gửi gắm, tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bắt mắt ngay giữa trung tâm thương mại sầm uất ở Thủ đô Hàn Quốc.

Ở một vị trí rất nổi bật và được bao quanh bởi những biển hiệu chữ Hàn, biểu tượng cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ Vietnam Goods Week 2026 đặc biệt thu hút tôi, một du khách tới từ Việt Nam.

Xung quanh đó là những mặt hàng Made in Vietnam nhưng được sản xuất để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu sử dụng của người Hàn Quốc.

Khách hàng mua sắm tại gian hàng của Việt Nam tại LOTTE Mart Seoul Station ngày 25/10/2026. Ảnh: Y Vân

Không chỉ tôi, một người Việt Nam, quầy hàng dường như cũng rất thu hút với khách Hàn, khách Trung và khách Nhật - những người liên tục dừng lại lựa đồ.

Sau bao năm chỉ biết hàng Việt Nam xuất khẩu qua những con số thống kê, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận việc sản phẩm Made in Vietnam được khách hàng quốc tế lựa chọn.

Theo những gì tôi tìm hiểu trên Internet, đây là tuần lễ hàng Việt ở Seoul do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phối hợp với LOTTE Mart tổ chức.

Tuần lễ khai mạc hôm 22/10 tại LOTTE Mart Seoul Station – Trung tâm thương mại lớn nhất của Lotte ở Hàn Quốc. Theo đơn vị tổ chức, sự kiện tạo điều kiện để người tiêu dùng Hàn Quốc trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn hàng Việt Nam.

Gian hàng của Việt Nam tại LOTTE Mart Seoul Station. Ảnh: Y Vân.

Các hoạt động giới thiệu sản phẩm góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Việt Nam, thu hút sự quan tâm của khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và yêu cầu của hệ thống bán lẻ. Phản hồi từ khách hàng và các bộ phận kinh doanh, thu mua giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, bao bì và phương án cung ứng, hướng tới đưa hàng hóa vào kinh doanh thường xuyên trong hệ thống LOTTE Mart.

Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực mà Bộ Công Thương khởi xướng triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối ở nước ngoài với sự hợp tác hiệu quả và tích cực của LOTTE Mart – hệ thống phân phối lớn nhất Hàn Quốc.

Chương trình mở ra triển vọng hợp tác lâu dài, gắn hoạt động quảng bá với mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc, đóng góp cụ thể vào việc phát triển hợp tác đầu tư thương mại song phương.





