Sam Altman: AI đang tìm ra những lỗ hổng vượt ngoài sức tưởng tượng của hacker

"Mọi chuyện đã kết thúc": Khi AI vượt xa mọi mô hình đe dọa từ con người

Trực tiếp lên tiếng về những diễn biến âm thầm đằng sau hậu trường công nghệ, Sam Altman không giấu nổi sự bàng hoàng khi mô tả sức mạnh xâm nhập của các mô hình AI thế hệ mới. "Tôi không có từ ngữ kịch tính nào đủ để mô tả những gì các mô hình đang làm... Mọi chuyện đã kết thúc và chúng ta sẽ không thể vá hết mọi lỗ hổng!" - Sam Altman cho biết.

Người đứng đầu OpenAI cảnh báo rằng các mô hình AI hiện nay sở hữu năng lực phát hiện lỗ hổng bảo mật vượt xa mọi giới hạn phòng thủ thông thường. AI không chỉ vượt mặt các hacker con người trong việc phân tích mã nguồn phần mềm, mà còn có khả năng "xâm nhập ngược" vào chính các tầng cấu trúc phần cứng vật lý, tạo ra những kịch bản tấn công nguy hiểm chưa từng có tiền lệ.

Sam Altman cho rằng các mô hình AI hiện nay sở hữu năng lực phát hiện lỗ hổng bảo mật vượt xa mọi tưởng tượng của con người (Ảnh: Mo Elgaraihy)

Tuyến phòng thủ cuối cùng sụp đổ: Kết thúc kỷ nguyên "vá lỗi" an ninh mạng

Tuyên bố của Sam Altman đã giáng một đòn mạnh vào tư duy an ninh mạng truyền thống, nơi các kỹ sư bảo mật liên tục chạy đua để tìm kiếm và phát hành bản vá cho các lỗ hổng mới xuất hiện.

Sự sụp đổ của phương thức phòng thủ truyền thống này xuất phát trước hết từ sự áp đảo tuyệt đối về tốc độ lẫn quy mô. Khả năng quét mã, phát hiện và tự động chế tạo công cụ khai thác lỗ hổng của các mô hình AI diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tốc độ này hoàn toàn vượt xa năng lực phân tích hay phản ứng của bất kỳ đội ngũ kỹ sư con người lẫn các phần mềm quét an ninh mạng hiện có trên thị trường.

Nguyên nhân cốt lõi thứ hai nằm ở độ phức tạp đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Thay vì chỉ tấn công vào các dòng code phần mềm bề nổi như trước, AI thế hệ mới có thể thiết kế các kịch bản xâm nhập trực tiếp ở cấp độ phần cứng và các tầng dữ liệu sâu nhất. Điều này biến mọi hệ thống mở hiện nay, vốn dựa trên giả định về tính an toàn của phần cứng trở thành những "quả bom hẹn giờ" có thể bị kích hoạt bất kỳ lúc nào mà các công cụ giám sát thông thường không thể phát hiện.

Chấp nhận thực tế: Kỷ nguyên không có an toàn tuyệt đối

Lời cảnh báo của Sam Altman là hồi chuông thức tỉnh cho các tập đoàn công nghệ, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn cầu. Việc trông chờ vào một hệ thống "an toàn tuyệt đối" hay một bản vá hoàn chỉnh trong tương lai là điều không còn khả thi.

Khi các mô hình AI tiếp tục tiến hóa với tốc độ cấp số nhân, thế giới kỹ thuật số buộc phải chuyển mình từ tư duy "phòng thủ bằng bản vá" sang xây dựng các kiến trúc hệ thống hoàn toàn mới, nơi sự hiện diện của rủi ro được chấp nhận như một thực thể thường trực.