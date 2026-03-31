Bất ngờ quan điểm “trong nguy có cơ” của Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn

Chiều ngày 30/3, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ). Tại sự kiện, các cổ đông F88 đã biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng của doanh nghiệp như kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức gần 2.500 tỷ đồng cũng như “nâng đời” cho cổ phiếu F88 lên sàn HOSE (dự kiến vào nửa cuối năm 2026) chỉ sau thời gian ngắn chào sàn UpCOM.

Đáng chú ý, tại phần thảo luận, khi được cổ đông hỏi về việc liệu những biến động phức tạp của kinh tế trong nước do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị thế giới có ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của F88 hay không, ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp đã nêu ra quan điểm “trong nguy có cơ”.

“ Trong ngành cầm đồ, có điểm khá thú vị là khi kinh tế bình thường cũng tăng trưởng tốt và khi kinh tế có vấn đề thì nó cũng tăng trưởng tốt. Cụ thể hơn là khi kinh tế có vấn đề thì lại nhiều người đi vay hơn và khi các tổ chức tài chính truyền thống không phục vụ thì F88 lại phục vụ khách hàng. Điều quan trọng là kiểm soát rủi ro như thế nào và doanh nghiệp có tiếp cận đủ nguồn vốn để cho khách hàng vay hay không” , ông Phùng Anh Tuấn nhận định.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Tuấn, về quy mô và nhu cầu thị trường trong lĩnh vực mà F88 đang hoạt động còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

“Bối cảnh hiện nay có thể vừa là rủi ro nhưng cũng là cơ hội cho F88, do đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin vào kế hoạch kinh doanh năm 2026” , ông Phùng Anh Tuấn cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vừa diễn ra.

Theo kế hoạch, năm 2026, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, bao gồm lãi dự thu và doanh thu lãi vay từ dịch vụ cho vay cầm cố được ghi nhận trong doanh thu tài chính, tương ứng tăng khoảng 42%, phản ánh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hoạt động trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tài chính của người dân vẫn ở mức cao.

Kế hoạch mở rộng đến 2.000 điểm giao dịch

Cũng tại, ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2026 vừa diễn ra của F88, trả lời câu hỏi của cổ đông về có hay không sự mâu thuẫn giữa kế hoạch mở rộng mạng lưới phòng giao dịch trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh nâng cao hiệu suất, số hóa dịch vụ, ông Phùng Anh Tuấn cho rằng mạng lưới phòng giao dịch chính là "xương sống" và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của F88.

Ông Tuấn nhấn mạnh rằng dù F88 chiếm tới 75% thị phần chuỗi cầm đồ “thế hệ mới”, nhưng con số này mới chỉ là 3% tổng dung lượng thị trường, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn và khách hàng bình dân vẫn cần một điểm đến vật lý để xây dựng niềm tin và thực hiện định danh (KYC) trực tiếp trong lần đầu tiên nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, trước khi chuyển sang sử dụng dịch vụ online ở các lần tiếp theo.

Với định hướng kết hợp đa kênh (online, offline và đối tác), ông Tuấn dự kiến mạng lưới của F88 sẽ đạt từ 1.500 đến 2.000 điểm giao dịch vào năm 2030 để duy trì trải nghiệm dịch vụ xuyên suốt cho khách hàng.