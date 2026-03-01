Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần

Hà Linh | 31-03-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần

SSI Research dự báo các doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ như Thế Giới Di Động (MWG), FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Masan (MSN) hay PNJ đều tăng trưởng lợi nhuận cao.

Quỹ 1/2026 sắp kết thúc cũng là thời điểm các CTCK bắt đầu đưa ra dự báo về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo báo cáo mới công bố của SSI Research, nhóm bán lẻ là một điểm sáng khi các doanh nghiệp đầu ngành như Thế Giới Di Động (MWG), FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Masan (MSN) hay PNJ đều được dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao.

Với MWG , SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của doanh nghiệp đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 8% so với quý trước. Tăng trưởng nhờ mảng thiết bị công nghệ và điện máy cùng với hiệu quả vận hành mảng bán lẻ thực phẩm cải thiện đều đặn. Nếu con số dự báo là chính xác, MWG sẽ phá kỷ lục lợi nhuận trong 1 quý.

Với FRT , lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 được dự báo đạt 370 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 6% so với quý trước. SSI Research cho rằng động lực đến từ nhu cầu nâng cấp và thay đổi máy tính xách tay và điện thoại, cùng với sự cải thiện liên tục của mảng dược phẩm.

Cũng với lý do tương tự, SSI Research dự báo DGW có thể lãi sau thuế 170 tỷ đồng quý 1/2026, tăng 60% so với cùng kỳ và cao hơn 5% so với quý trước.

Đáng chú ý trong nhóm bán lẻ, SSI Research dự báo MSN và PNJ có thể tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ 2025. Cụ thể, MSN có thể lãi sau thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 9% so với quý trước nhờ giá vonfram duy trì đà tăng, mảng thực phẩm và đồ uống phục hồi và hiệu quả vận hành mảng bán lẻ.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của PNJ được dự báo tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn 23% so với quý liền trước. SSI Research cho rằng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nguồn cung vàng nguyên liệu được cải thiện, doanh số trang sức tăng mạnh và việc tận dụng kho hàng tồn giá thấp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, tăng trưởng tiêu dùng trong nước được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, chiến lược phấn đấu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) tăng bình quân 11 - 11,5%/năm. Chiến lược cũng đề ra doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 15 - 20%/năm, chiếm 15 - 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước vào năm 2030. Phấn đấu khoảng 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research ước tính lợi nhuận của 40 DN "hot" quý 1/2026: Masan, Hòa Phát, PNJ, Thế giới di động,... lãi đột biến, một cái tên có thể tăng gần 500% so với cùng kỳ

SSI Research ước tính lợi nhuận của 40 DN "hot" quý 1/2026: Masan, Hòa Phát, PNJ, Thế giới di động,... lãi đột biến, một cái tên có thể tăng gần 500% so với cùng kỳ Nổi bật

Không phải nâng hạng, một sự kiện quan trọng trong tháng 4 có thể tác động mạnh đến chứng khoán Nổi bật

Thêm nhiều doanh nghiệp biến động nhân sự

Thị trường tiền số hôm nay, 30-3: Chuyên gia dò đáy Bitcoin

Chủ tịch Vietcap Nguyễn Thanh Phượng nêu giải pháp giảm áp lực cho ngành ngân hàng

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng nhận nhiệm vụ đặc biệt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên