Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần

Quỹ 1/2026 sắp kết thúc cũng là thời điểm các CTCK bắt đầu đưa ra dự báo về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo báo cáo mới công bố của SSI Research, nhóm bán lẻ là một điểm sáng khi các doanh nghiệp đầu ngành như Thế Giới Di Động (MWG), FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Masan (MSN) hay PNJ đều được dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao.

Với MWG , SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của doanh nghiệp đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 8% so với quý trước. Tăng trưởng nhờ mảng thiết bị công nghệ và điện máy cùng với hiệu quả vận hành mảng bán lẻ thực phẩm cải thiện đều đặn. Nếu con số dự báo là chính xác, MWG sẽ phá kỷ lục lợi nhuận trong 1 quý.

Với FRT , lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 được dự báo đạt 370 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 6% so với quý trước. SSI Research cho rằng động lực đến từ nhu cầu nâng cấp và thay đổi máy tính xách tay và điện thoại, cùng với sự cải thiện liên tục của mảng dược phẩm.

Cũng với lý do tương tự, SSI Research dự báo DGW có thể lãi sau thuế 170 tỷ đồng quý 1/2026, tăng 60% so với cùng kỳ và cao hơn 5% so với quý trước.

Đáng chú ý trong nhóm bán lẻ, SSI Research dự báo MSN và PNJ có thể tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ 2025. Cụ thể, MSN có thể lãi sau thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 9% so với quý trước nhờ giá vonfram duy trì đà tăng, mảng thực phẩm và đồ uống phục hồi và hiệu quả vận hành mảng bán lẻ.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của PNJ được dự báo tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn 23% so với quý liền trước. SSI Research cho rằng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nguồn cung vàng nguyên liệu được cải thiện, doanh số trang sức tăng mạnh và việc tận dụng kho hàng tồn giá thấp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, tăng trưởng tiêu dùng trong nước được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, chiến lược phấn đấu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) tăng bình quân 11 - 11,5%/năm. Chiến lược cũng đề ra doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 15 - 20%/năm, chiếm 15 - 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước vào năm 2030. Phấn đấu khoảng 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử.