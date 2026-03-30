Thị trường tiền số hôm nay, 30-3: Chuyên gia dò đáy Bitcoin

Tối 30-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực nhẹ. Theo dữ liệu từ OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, lên khoảng 67.700 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đồng loạt tăng. Ethereum tăng hơn 3%, đạt 2.069 USD; Solana tăng hơn 2%, lên 84,2 USD. Trong khi đó, BNB và XRP cùng tăng gần 1%.

Theo Cointelegraph, lực mua đối với Bitcoin vẫn khá yếu. Trong phiên đầu tuần, giá có lúc chạm 67.860 USD nhưng chưa tạo được tín hiệu rõ ràng về xu hướng tăng trở lại.

Hiện vùng 69.000-70.000 USD được xem là rào cản lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng việc mất mốc 68.000-69.000 USD cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Nếu không sớm vượt lại vùng này, giá có thể quay về quanh 65.000 USD.

Ông Michael van de Poppe, nhà sáng lập MN Capital, nhận định đợt tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng đảo chiều.

Bitcoin cần vượt mốc 71.000 USD để xác nhận tín hiệu tích cực. Ngược lại, nếu giá giảm về 65.000 USD rồi bật tăng trở lại, đó có thể là dấu hiệu tích lũy trước một nhịp tăng mới.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.670 USD Nguồn: OKX

Ở góc nhìn thận trọng, nhà phân tích thị trường Kyle Chassé cho rằng tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực, khi nhiều người nghiêng về khả năng giá tiếp tục giảm.

Sau khi giảm khoảng 46% so với đỉnh 126.000 USD, mặt bằng giá mua của nhóm nhà đầu tư ngắn hạn đã hạ thấp, cho thấy vùng đáy tiềm năng cũng đang dịch xuống.

Ông Joao Wedson, Giám đốc điều hành Alphractal, cho rằng Bitcoin có thể hình thành đáy quanh 50.000 USD hoặc thấp hơn.

Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu chuỗi Willy Woo nhận định vùng đáy hợp lý có thể nằm trong khoảng 46.000–54.000 USD.

Một số phân tích khác cũng chỉ ra rằng trong các chu kỳ trước, Bitcoin thường chạm đáy trong vùng 39.000-57.600 USD. Thậm chí, trong kịch bản tiêu cực, giá có thể lùi về khoảng 41.000 USD trước khi phục hồi.

Nhìn chung, dù có những nhịp tăng ngắn hạn, phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng Bitcoin chưa thoát khỏi xu hướng giảm và thị trường có thể còn nhiều biến động trong thời gian tới.