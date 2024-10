Bất ngờ trước cách giữ lửa hôn nhân trong hơn 2 thập kỷ của mỹ nhân "Sex and the City"

Trong dàn diễn viên "Sex and the City", Sarah Jessica Parker được nhận xét là mỹ nhân có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhân vật Carrie Bradshaw mà cô đảm nhận trong "Sex and the City".

Bởi lẽ nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker đảm nhận là người phụ nữ có đời sống tình cảm bấp bênh với nhiều mối tình sóng gió. Trong khi đó, thời điểm nhận vai Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker vừa kết hôn với ông xã Matthew Broderick được 1 năm.

Mỹ nhân "Sex and the City" tiết lộ cách giữ lửa trong hôn nhân với chồng

Tới nay dù đã chung sống 27 năm và có với nhau 3 mặt con, nhưng vợ chồng Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick vẫn vô cùng hạnh phúc.

Cách đây không lâu khi xuất hiện trên tạp chí People, mỹ nhân "Sex and the City" đã có những chia sẻ về mối quan hệ với ông xã cũng như vấn đề nuôi dạy các con.

Chia sẻ trên tờ People, Sarah Jessica Parker nói: "Tôi nghĩ hôn nhân có rất nhiều sức sống. Nếu bạn may mắn, nó sẽ giống như một sinh vật rực rỡ vậy".

Nói về cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỷ với ông xã, Sarah Jessica Parker cho biết: "Tôi cảm thấy nó có thay đổi. Nhu cầu của bạn đang thay đổi. Bạn và đối phương sẽ đều thay đổi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ bạn rất may mắn nếu bản thân thích người đó. Tôi vẫn thực sự thích anh ấy. Tôi chắc chắn rằng tôi làm phiền anh ấy và anh ấy cũng như vậy, nhưng tôi thực sự tìm hiểu về anh ấy mỗi ngày. Tôi kiểu như, 'Anh đang làm gì vậy? Anh đang đọc gì vậy?'".

Ngoài đời sống tình cảm, thì quan điểm chung trong cách nuôi dạy con cái cũng là yếu tố quan trọng. Theo Sarah Jessica Parker, cô cùng ông xã luôn cố gắng "nói chuyện" như 1 gia đình: "Cuộc sống không thể đoán trước được và chúng tôi không phải lúc nào cũng ở đây bất cứ khi nào bản thân muốn. Chúng tôi không thể lúc nào cũng đưa đón con cái. Nhưng tôi tự hào vì các con nói chuyện với chúng tôi theo cách chúng vẫn làm. Tôi mừng vì chúng là những người tò mò".