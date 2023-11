Bất ngờ với dự án “khủng” hơn 1 tỷ USD của LDG tại Quảng Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (dự án Viva Park).

Hiện nay, CTCP Đầu tư LDG đang sở hữu nhiều dự án với tổng quy mô hàng nghìn ha trải dài từ Bắc - Nam. Trong đó, đáng chú ý là dự án LDG Grand Hạ long tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với quy mô gần 419ha, tổng mức đầu tư 26.514 tỷ đồng. Đây là khu đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do LDG phát triển.

Dự án này được dự kiến phát triển với các tiện ích như khu thương mại, trung tâm thương mại, giải trí đa chức năng, shophouse, khu massage thư giãn, ngân hàng, bệnh viện,... Về cơ cấu sản phẩm gồm: đất nền, nhà phố liền kề, biệt thự đơn - song lập,...

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023, LDG lên kế hoạch sẽ thực thủ tục pháp lý cho dự án LDG Grand Hạ Long.





Ngoài dự án nêu trên, LDG còn đang thực hiện hàng loạt dự án khác như LDG Grand Đà Nẵng quy mô 29ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng; LDG Sky (Bình Dương) quy mô 1,8ha, tổng vốn đầu tư gần 4.700 tỷ đồng,...



Vào tháng 10/2023, HĐQT LDG cũng thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản trái phiếu, khoản nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính phát triển dự án.

LDG sẽ chuyển nhượng 2 dự án gồm Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà và Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương do LDG làm chủ đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ vỏn vẹn gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 246 tỷ, lỗ sau thuế 209 tỷ đồng.