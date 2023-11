Hé lộ những khu vực bất động sản đang được nhà đầu tư âm thầm “săn lùng” cuối năm

Mặc dù thị trường bất động sản vẫn trong trạng thái ảm đạm, song thời gian qua một số khu vực vẫn được nhà đầu tư săn đó, thể hiện qua việc lượng quan tâm và giao dịch cải thiện rõ rệt. Đây là những khu vực có sự phát triển mạnh về hạ tầng, tốc độ đô thị hóa tăng cao.

Theo dữ liệu tháng 10/2023 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Long An đang có diễn biến tích cực với nhiều loại hình có lượt quan tâm tăng trưởng tốt.

Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ chung cư tại Long An đã tăng 13% trong tháng 10; nhu cầu tìm mua đất nền cũng tăng 10%; biệt thự nhà phố có nhu cầu mua tăng 3%; nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng 6%,...

Cũng theo báo cáo này, Đức Hòa và Bến Lức đang là hai thị trường được các nhà đầu tư bất động sản tại Long An quan tâm nhiều nhất. Trong đó, lượt tìm mua nhà đất tại Đức Hòa đang dẫn đầu, vượt xa các thị trường khác và tiếp tục tăng trưởng gần 12% so với tháng trước. Trong đó, loại hình đất nền và đất thổ cư giá từ 1-2 tỷ đồng được quan tâm nhiều.

Bên cạnh đó, huyện Bến Lức cũng ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng 15% so với tháng trước, chủ yếu tập trung vào loại hình căn hộ và đất nền dưới 2 tỷ đồng do đây là thị trường hiếm hoi có dự án chung cư cao tầng đang mở bán.

Báo cáo này cũng cho thấy, tại một số địa phương khác của tỉnh Long An cũng ghi nhận lượng quan tâm nhà đất tăng như Tân Trụ (tăng 26%), Cần Đước (tăng 15,7%) Tân An (tăng 15). Tuy nhiên xét về tổng thể thì tỷ lệ tìm kiếm nhà đất các khu vực trên khá thấp so với hai địa phương “nóng” còn lại của Long An.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tại Long An, hàng loạt các “ông lớn” bất động sản như Vinhomes, Ecopark, Eurowindow cũng kéo về đầu tư dự án.

Cũng theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 10/2023, lượt tìm kiếm căn hộ Đồng Nai có diễn biến tăng 14% so với tháng trước, bất chấp nguồn cung rao bán phân khúc này giảm 13%. Tương tự, lượt quan tâm tìm mua đất nền Đồng Nai cũng tăng đến 17%, đất nền dự án tăng 5,8%; nhà riêng Đồng Nai tăng hơn 30% còn nhà mặt phố cũng tăng 5,3% lượt tìm kiếm so với tháng trước.

Ngay cả phân khúc đang “trầm lắng” nhất tại Đồng Nai thời gian qua là biệt thự liền kề cũng có nhu cầu tìm kiếm nhích nhẹ 2%. Xét về khu vực, mức độ quan tâm nhà đất có xu hướng tăng ở tất cả các huyện, tăng mạnh nhất là khu vực huyện Long Khánh. Theo đó, nhu cầu tìm kiếm bất động sản Biên Hòa tăng 21%, Nhơn Trạch tăng 10%, Long Thành tăng 18,5%, Vĩnh Cửu tăng 16,6%, Định Quán tăng 12,7% và Long Khánh tăng gần 26,8% so với tháng trước.

Còn theo DKRA, lượng tiêu thụ đất nền thuộc TP. HCM và vùng phụ cận trong tháng 10/2023 đạt 29 nền, tăng 4,8 lần so với tháng trước đó. Còn với phân khúc nhà phố/biệt thự lượng tiêu thụ cũng tăng 3,3 lần so với tháng 9, đạt 10 căn và tất cả tại tỉnh Đồng Nai. Tại Đà Nẵng và vùng phụ cận, lượng tiêu thụ trong tháng đạt 24 nền, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình 51 triệu đồng/m2.

Theo ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, thời gian qua, những nỗ lực từ nhiều phía (Chính phủ, các bộ ngành, hệ thống ngân hàng, bản thân doanh nghiệp bất động sản, môi giới…) đã góp phần tích cực nhằm “giữ” thị trường bất động sản. Tuy thị trường chưa đủ lực để có thể “vượt dốc” nhưng cơ bản đã thoát khỏi nguy cơ “mất phanh” và đang lấy lại đà. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách thúc đẩy cho thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu được hấp thụ. Lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian.

Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều điểm sáng hơn trong bức tranh tổng thể của thị trường. Đó là những địa phương có kinh tế phát triển, được quan tâm, chú trọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông, có nhiều nguồn cung phù hợp với nhu cầu như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,…

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu.

"Thị trường bất động sản quý IV sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước do niềm tin nhà đầu tư đang được củng cố, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp", ông Đính nói.