Nhà đầu tư bất động sản ráo riết “săn” đất dịp cuối năm

Trong suốt một năm thị trường bất động sản diễn biến trầm lắng, Chính phủ, Bộ ngành và các địa phương đã có nhiều hành động mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn. Đến nay, thị trường bất động sản đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn như thanh khoản tăng trở lại. Theo đó, thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã có tâm lý bớt e ngại và bắt đầu đi “săn” lùng đất nền.

Hơn 1 tháng nay, anh Trần Quang (Thanh Oai, Hà Nội) cùng các cộng sự trong nhóm đầu tư đã liên tục di chuyển về vùng ven Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam,... để tìm mua đất nền.

Anh Quang cho biết, hồi giữa tháng 11, anh đã xuống tiền mua được một lô đất tại Sóc Sơn có diện tích 200m2 với mức giá 4 tỷ đồng. Theo tính toán của anh, mức giá này rẻ hơn khoảng 1,3 - 1,5 tỷ đồng so với thời điểm cơn sốt đất hoành thành.

“Thực tế, đất nền hiện nay cũng đã giảm khoảng 20 - 30% so với thời điểm đỉnh cơn sốt và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Bên cạnh đó, dịp cuối năm nhiều người kinh doanh phải tất toán công nợ, trong trường hợp kẹt quá nếu có đất họ sẽ chấp nhận bán rẻ hơn để nhanh tìm khách mua. Do đó, thời điểm hiện tại nhóm tôi đi mua đất vẫn có mức giá hời. Tôi vẫn đang tiếp tục đi tìm mua thêm”, anh Quang nói.

Theo anh Quang, do xác định mục tiêu đầu tư từ 3 - 5 năm, do đó tiền mua đất đều có sẵn và không vay mượn. Chia sẻ về lý do mua đất trong thời điểm này, anh cho biết, hiện nay lãi suất tiết kiệm ở mức thấp, do đó anh lựa chọn bỏ tiền vào chất sẽ có khả năng xác suất mang về lợi nhuận cao hơn.

Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đang tìm kiếm mua đất nền vùng ven. Anh cho biết cho biết, giá đất đã chiết khấu khá sâu so với đầu năm 2022. Tuy nhiên, để tìm được mảnh đất có đủ tiêu chí, vị trí, pháp lý, mức giá,... cần tốn nhiều thời gian.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường thứ cấp cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực với nhiều hơn các phân khúc, khu vực có dấu hiệu “vượt đáy".

Nếu như, thời gian trước, giao dịch thứ cấp chỉ xuất hiện chủ yếu ở phân khúc đất nền, nhà trong dân tầm giá dưới 3 tỷ đồng thì gần đây, những thông tin tích cực hơn từ thị trường, lực cầu được cải thiện với nhiều lựa chọn khi nguồn cung đa dạng hơn được bổ sung từ các sản phẩm cắt lỗ của nhà đầu tư, từ tài sản đảm bảo là bất động sản do Ngân hàng phát mãi,....

Theo vị Chủ tịch VARS, lãi suất được điều chỉnh giảm rõ rệt tiệm cận về mức đầu năm 2022, dòng tiền nhàn rỗi trong dân, dù chưa nhiều, đã bắt đầu rục rịch quay trở lại đầu tư bất động sản. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự trên 5 tỷ đồng, có mức giá đi ngang một thời gian sau giai đoạn cắt lỗ sâu vào đầu năm nay đã được nhà đầu tư “chấp nhận" xuống tiền, bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Thông tin từ VARS cũng cho thấy, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình “săn” đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá “hời”, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

“Tiến trình phục hồi của thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục phân hóa theo phân khúc và khu vực bởi khả năng hấp thụ khác nhau. Dự báo, thị trường bất động sản quý 4 sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước do niềm tin nhà đầu tư đang được củng cố, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp”, ông Đính nói.

Tại Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) về các xu hướng nửa cuối năm 2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới. Trong số đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư và đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất (40%), sau đó mới đến chung cư (28%) và nhà riêng (21%).