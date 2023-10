Bất ngờ với món ăn dân dã giúp ca sĩ Mỹ Tâm "lão hóa ngược"

Ở tuổi 42, ca sĩ Mỹ Tâm đang rất viên mãn với sự nghiệp thành công và sự mến mộ của công chúng nhiều thập kỷ qua. Mặc dù ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện nhưng vị thế của ca sĩ Mỹ Tâm chưa bao giờ bị lu mờ, mỗi lần nữ ca sĩ người Đà Nẵng xuất hiện là một lần khiến công chúng "dậy sóng".

Thời gian vừa qua, Mỹ Tâm trở lại với VietNam Idol với vai trò giám khảo, nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô khiến công chúng xuýt xoa. Gần đây nhất, Mỹ Tâm làm khách mời trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm đã khiến netizen "bùng nổ" bởi vẻ đẹp ngày càng "lão hóa ngược" của cô.

Phụ nữ khi bước qua tuổi 30, làn da đã bắt đầu có dấu hiệu kém đàn hồi. Nếu không được chăm sóc tốt, tình trạng da khô, nám, tàn nhang, chảy xệ khiến nhiều chị em không còn tự tin vào vẻ ngoài của mình. Nhiều người trước khi xuất hiện bên ngoài phải trang điểm rất kỹ.

Đặc biệt hơn, trong showbiz, không nhiều người "dám" để mặt mộc của mình xuất hiện trên sóng truyền hình. Bởi vậy, trong lần xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm, Mỹ Tâm tự tin để mặt mộc, ở độ tuổi 42, làn da của cô vẫn căng bóng và rạng rỡ.

Không phủ nhận rằng, bao năm qua Mỹ Tâm tựa như bức tượng đài sạch bóng scandal, được nhiều người yêu mến, sự nghiệp lẫn nhan sắc của cô ngày càng lên hương. Nhờ chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh, dường như mặt mộc của cô không có dấu hiệu tuổi tác.

Một trong những thức uống, món ăn giúp Mỹ Tâm duy trì sự trẻ trung cùng làn da đàn hồi căng bóng mịn mướt chính là nước dừa và thạch dừa.

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 từng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh thưởng thức món ngon này khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nếu đã là người hâm mộ Mỹ Tâm lâu năm có lẽ mọi người đều biết, Mỹ Tâm không chỉ có sự nghiệp thành công, nhân cách tốt mà cô còn chăm chỉ vào bếp tự tay nấu ăn.

Món ăn làm đẹp được cô chia sẻ không phải sơn hào hải vị hay món ăn đắt đỏ nào mà đó chính là món thạch dừa dân dã tự tay cô làm.

Để thực hiện món thạch dừa không hề khó, chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút bạn sẽ biết rất nhiều cách làm thạch dừa vừa ngon và mát.

Thạch dừa được làm từ bột agar hoặc gelatin, nước dừa và cùi dừa. Đôi khi chúng sẽ được cho thêm các loại trái cây nhiều màu sắc khác nhau vào để tăng thêm sự hấp dẫn. Đây là món ăn vặt giải nhiệt tốt, giúp giảm sự khô nóng trong cơ thể đồng thời bổ sung chất điện giải lành mạnh.

Thạch dừa ngon và mát khi được làm từ những quả dừa non vừa phải. Không nên dùng dừa quá non vì nước sẽ bị chua hơn là ngọt. Đồng thời tránh những quả dừa quá già vì cùi cứng sẽ tạo cảm giác thô ráp trong miệng, làm thạch cũng không ngon. Tốt hơn hết là chọn quả dừa non vừa, phần cùi vẫn có thể dùng thìa nạo được dễ dàng.

Làm thạch dừa cũng không cần nhiều đường vì nước dừa tự nhiên đã khá ngọt. Nếu sử dụng đường, hãy sử dụng đường trắng để tạo ra món thạch trong mờ nhẹ với hương vị tươi mát. Bạn cũng có thể thay thế bằng đường nâu hoặc đường thốt nốt nếu muốn món thạch đậm màu và hương vị đậm đà hơn.

Với công thức thạch dừa, bạn có thể dùng bột agar để dễ điều chỉnh mức độ cứng của thạch. Cho nhiều quá thạch sẽ bị giòn, nếu bạn muốn ăn thạch mềm mướt, hãy sử dụng ít bột agar lại.

Hướng dẫn làm thạch dừa đẹp da giống "chị đẹp" Mỹ Tâm

Nguyên liệu cần thiết

- 1 quả dừa non cho ra 2 cốc nước dừa, 1/2 bát cơm dừa (có thể thái sợi giống ca sĩ Mỹ Tâm), 2 cốc nước lạnh, 100g đường, 2 đến 3 thìa cà phê bột agar, 2 lá dứa.

Cách thực hiện

Bước 1: Cắt dừa, lấy phần nước. Phần cùi dừa nếu non mềm quá dùng thìa nạo mỏng, hoặc cắt thành sợi dài khoảng 3-5cm.

Bước 2: Đun sôi nước lạnh cùng với lá dứa rửa sạch đã thắt nút.

Bước 3: Thêm đường và bột agar vào, khuấy liên tục cho đến khi đường tan và bột agar cũng quyện vào.

Bước 4: Tắt bếp và loại bỏ lá dứa. Lọc nước dừa qua rây rồi cho vào nồi khuấy đều (có bước lọc qua rây vì nhiều khi còn phần vụn vỏ dừa rơi vào trong nước dừa).

Bước 5: Đổ hỗn hợp vào khuôn ưa thích, có thể là cốc hoặc bát trang trí. Thêm nhân dừa non và để lạnh trong khoảng 2-4 giờ cho đông lại.

Bước 6: Có thể dùng thạch dừa trực tiếp hoặc ăn kèm với các loại hoa quả nhiều màu sắc khác.

Thạch dừa được biến tấu với lá nếp và nước cốt dừa

Chúc các bạn thực hiện món thạch dừa thành công để được "nhả vía" từ nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ Mỹ Tâm nha!