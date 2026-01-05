Bắt người đàn ông "đại náo" tại sân bay Cát Bi

Sáng 5-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Hải An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người đàn ông "đại náo" tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Trần Mạnh Hùng gây rối trật tự công cộng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2-1, tại khu vực phía trước lối vào điểm kiểm tra an ninh hành khách quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cán bộ Đội An ninh hàng không phát hiện một người đàn ông tự xưng tên Trần Mạnh Hùng có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi, to tiếng, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ Đội An ninh hàng không đã chủ động tiếp cận, nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu người đàn ông chấp hành các quy định về an ninh trật tự trong khu vực nhà ga sân bay.

Tuy nhiên, ông Hùng không chấp hành, tiếp tục có các hành vi chửi bới, lăng mạ, nhổ nước bọt, ném đồ vật cá nhân về phía lực lượng chức năng. Mặc dù đã được một người đàn ông đi cùng can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục manh động, rút tấm biển chỉ dẫn hành khách bằng kim loại ném về phía màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hàng không, gây hư hỏng tài sản của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Đội An ninh hàng không đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng gây rối ra khu vực bên ngoài nhà ga hành khách để xử lý nhưng đối tượng vẫn chống đối, hành hung lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 2 cán bộ Đội An ninh hàng không là thiếu úy Phạm Đức Hùng và thượng úy Nguyễn Quốc Hoàn bị xây xát nhẹ ở vùng mặt và cổ tay.

Ngay sau đó, Trần Mạnh Hùng được đưa về phòng trực của Tổ An ninh kiểm soát; đồng thời thông báo Trực ban Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Trực ban Cảng vụ hàng không và Công an phường Hải An để phối hợp xử lý theo quy định.

Qua xác minh ban đầu với đại diện Hãng hàng không Vietjet Air, trong danh sách mua vé chuyến bay VJ285 chặng Hải Phòng - TPHCM, khởi hành lúc 23 giờ 25 phút ngày 2-1, có tên hành khách "TRAN MANH HUNG" trùng với tên tự xưng của người gây rối. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hành khách này chưa làm thủ tục hàng không để lấy thẻ lên máy bay. Kiểm kê hành lý xách tay cũng không phát hiện giấy tờ tùy thân của hành khách.

Hậu quả của vụ việc làm 1 màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hành khách (kích thước khoảng 90x200cm), là tài sản của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi bị vỡ, hư hỏng, 2 cán bộ Đội An ninh hàng không bị xây xát nhẹ.

Hiện, Công an phường Hải An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Hùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời củng cố lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.