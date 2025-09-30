Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Công Trạng

30-09-2025 - 21:46 PM | Xã hội

Trước đó, đối tượng Nguyễn Công Trạng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ.

Chiều 30/9, Công an xã Long Hưng (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an xã Ngọc Tố, Công an phường Mỹ Quới bắt giữ Nguyễn Công Trạng (sinh năm 1999, ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt Nguyễn Công Trạng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Công Trạng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Cách đây 4 ngày, Trạng điều khiển xe máy đến ấp Phương An 1, xã Long Hưng thì thấy một người phụ nữ đứng trước sân nhà có đeo dây chuyền vàng nên đã giả vờ hỏi chuyện rồi giật sợi dây chuyền, tuy nhiên nạn nhân đã nhanh tay chụp lại được.

Trạng chỉ giật được mặt dây chuyền khoảng 3 phân vàng 18K, trị giá khoảng 2,7 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Công Trạng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ bán trái cây tại khu vực Mỹ Thành, phường Mỹ Quới. 

Tại đây, bằng thủ đoạn giả vờ mua trái cây, lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Trạng nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền khoảng 1 chỉ vàng 18K của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng Cà Mau.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật Hà Nội lúc này: Nhân viên ăn mì tôm, xác định ngủ ở công ty, phụ huynh loay hoay 5 tiếng vẫn chưa đón được con

Cập nhật Hà Nội lúc này: Nhân viên ăn mì tôm, xác định ngủ ở công ty, phụ huynh loay hoay 5 tiếng vẫn chưa đón được con Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng

21:44 , 30/09/2025
Ngày mai, học sinh toàn TP Hà Nội nghỉ học

Ngày mai, học sinh toàn TP Hà Nội nghỉ học

21:06 , 30/09/2025
Thủ tướng: Chi trả kinh phí cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước ngày 5/10

Thủ tướng: Chi trả kinh phí cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước ngày 5/10

21:00 , 30/09/2025
Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!

20:59 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên