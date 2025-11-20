Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác

Triệt xóa đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chắt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cơ quan an ninh điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Thịnh (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau một thời gian điều tra, cơ quan An ninh điều tra, xác định: Khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S. (SN 1996), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976), trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Ngày 2/12/2024, S. cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng khác tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Hồng Kông.

Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông.

Đến ngày 11/12/2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn.

Đến ngày 25/2/2025, các lao động trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Đặng Thị Khương (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, cơ quan An ninh điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng hoạt động trong đường dây nói trên và tiến hành khởi tố 9 bị can có liên quan gồm:

Lê Thị Dương, SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Dương Nguyễn Hùng, SN 1992, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Phương, SN 1990, trú tại xã Dương Hoà, TP Hà Nội. Nguyễn Thị Đông, SN1958, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Duy Dũng, SN 1985, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Đức Thịnh, SN 1988, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội; Trần Thị Phương, SN 1962, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Lê Thị Tình, SN 1981, trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội; Đặng Thị Khương, SN 1983, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng trong đường dây

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do thấy nhu cầu của nhiều người muốn đi lao động tại các địa phương lớn vì vậy các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất với nhau tổ chức đưa người đi sang Hồng Kông lao động theo hình thức đi từ Việt Nam sang Trung Quốc theo diện visa du lịch rồi vượt biên vào Hồng Kông rồi bố trí ở lại lao động.

Trong đó Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua các cầu, người môi giới, sau đó liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam đi sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng. Khi sang Trung Quốc sẽ cho thuyền đưa vào Hồng Kông.

Với phương thức, thủ đoạn trên Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài, tổng cộng 13 người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đi sang Hồng Kông.

Trong đó 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công sang Hồng Kông và thu lợi bất chính

Cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.