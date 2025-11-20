Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác

20-11-2025 - 18:38 PM | Xã hội

Đây là các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác đi nước ngoài vừa bị công an triệt phá.

Triệt xóa đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng 

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. 

Đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chắt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác- Ảnh 1.

Cơ quan an ninh điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Thịnh (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau một thời gian điều tra, cơ quan An ninh điều tra, xác định: Khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S. (SN 1996), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976), trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Ngày 2/12/2024, S. cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng khác tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Hồng Kông. 

Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông.

Đến ngày 11/12/2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. 

Đến ngày 25/2/2025, các lao động trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác- Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Thị Khương (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, cơ quan An ninh điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng hoạt động trong đường dây nói trên và tiến hành khởi tố 9 bị can có liên quan gồm: 

Lê Thị Dương, SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Dương Nguyễn Hùng, SN 1992, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Phương, SN 1990, trú tại xã Dương Hoà, TP Hà Nội. Nguyễn Thị Đông, SN1958, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Duy Dũng, SN 1985, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Đức Thịnh, SN 1988, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội; Trần Thị Phương, SN 1962, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Lê Thị Tình, SN 1981, trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội; Đặng Thị Khương, SN 1983, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng trong đường dây

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do thấy nhu cầu của nhiều người muốn đi lao động tại các địa phương lớn vì vậy các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất với nhau tổ chức đưa người đi sang Hồng Kông lao động theo hình thức đi từ Việt Nam sang Trung Quốc theo diện visa du lịch rồi vượt biên vào Hồng Kông rồi bố trí ở lại lao động. 

Trong đó Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua các cầu, người môi giới, sau đó liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam đi sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng. Khi sang Trung Quốc sẽ cho thuyền đưa vào Hồng Kông. 

Với phương thức, thủ đoạn trên Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài, tổng cộng 13 người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đi sang Hồng Kông. 

Trong đó 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công sang Hồng Kông và thu lợi bất chính

Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác- Ảnh 3.

Cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc

Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc Nổi bật

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi Nổi bật

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày

18:15 , 20/11/2025
Bắt tạm giam Kiến An sinh năm 2004

Bắt tạm giam Kiến An sinh năm 2004

18:00 , 20/11/2025
Quy chế theo dõi thực hiện nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao

Quy chế theo dõi thực hiện nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao

17:25 , 20/11/2025
Huy động hơn 300 cảnh sát khám xét 3 quán karaoke ở Hà Nội

Huy động hơn 300 cảnh sát khám xét 3 quán karaoke ở Hà Nội

17:07 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên