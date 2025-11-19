Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Bùi Thị Duyên sinh năm 1997

19-11-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Bùi Thị Duyên bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Duyên đã kết nối với bạn thân là chị Chu Thị Nhàn (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ), và trao đổi việc chung vốn để buôn bán đất đai. Sau khi được chị Nhàn đồng ý và chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn.

Tháng 7/2025, Duyên đã tìm và mua được một lô đất tại phường Điện Bàn với giá 500 triệu đồng và Duyên đã đặt cọc 180 triệu đồng. Sau đó, Duyên làm giả một hợp đồng mua bán lô đất nói trên giá 1 tỷ đồng và đã đặt cọc 500 triệu đồng để gửi cho chị Nhàn.

Bắt tạm giam Bùi Thị Duyên sinh năm 1997- Ảnh 1.

Duyên nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Chị Nhàn sau đó có mặt tại Đà Nẵng để xem lô đất và đồng ý mua với giá 1 tỷ. Nhưng sau khi Duyên và chị Nhàn bàn bạc thống nhất số tiền góp tiếp để mua lô đất thì bất thành do số tiền hơn 300 triệu của chị Nhàn chuyển khoản cho Duyên trước đó đã bị Duyên rút ra mang đi tiêu xài cá nhân nên dẫn đến việc mất khả năng mua lô đất này.

Sau khi tìm hiểu, giá trị lô đất nói trên không đúng với hợp đồng giả mạo do Duyên đưa nên chị Nhàn gửi đơn cho CATP Đà Nẵng để tố cáo vụ việc.

Sau khi giám định toàn bộ giấy tờ và hợp đồng mua bán, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hợp đồng này là giả mạo; Duyên đã giả chữ ký của chủ lô đất, nâng khống giá trị lô đất nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 500 triệu của chị Nhàn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Duyên để phục vụ công tác điều tra.

