Bắt tạm giam quản lý Nguyễn Văn Trọng sinh năm 2000

Sáng 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết trên báo Lao Động rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 2000, ngụ xã Mỹ Đức) và Võ Văn Phi (sinh năm 1995, ngụ phường Tân Châu), cùng về hành vi “Chứa mại dâm” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn và phản ánh của người dân, vào khoảng 23 giờ ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ AĐ5, thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong các phòng của nhà nghỉ. Công an đã lập biên bản bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Văn Trọng cho lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Báo An Giang

Nguyễn Văn Trọng là tiếp tân kiêm quản lý nhà nghỉ, còn Võ Văn Phi là người làm thuê, trực tiếp phối hợp tổ chức việc mua bán dâm cho khách.

Báo An Giang dẫn nguồn từ cơ quan công an cho hay Trọng và Phi khai nhận: Khi khách đến thuê phòng và có nhu cầu mua dâm, Phi hoặc khách sẽ liên hệ với Trọng để “chốt dịch vụ”. Trọng dùng Zalo gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách lựa chọn. Khi thống nhất giá cả, Trọng sẽ điều gái bán dâm đến nhà nghỉ để tiếp khách.

Các đối tượng mua, bán dâm bị bắt quả tang tại nhà nghỉ AĐ5. Ảnh: LĐO

Sau mỗi lượt bán dâm, gái bán dâm trả tiền công cho Trọng từ 150.000 – 200.000 đồng/lần. Trọng chia lại cho Phi từ 100.000 – 200.000 đồng/ngày tùy số lượng khách.

Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú nhằm phòng ngừa hoạt động mại dâm trá hình.