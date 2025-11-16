Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên

16-11-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Phương Uyên đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ đất để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Uyên (Sinh năm 1992, trú tại phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Nguyễn Thị Phương Uyên lợi dụng sự tin tưởng của chủ sở hữu để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại. 

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Uyên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Từ vụ việc trên, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ “làm hộ” không có cơ sở pháp lý. Việc chủ quan, thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hậu quả mất tài sản, thậm chí mất cả quyền sở hữu đất đai.

Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến giao dịch do Nguyễn Thị Phương Uyên thực hiện, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Sinh – SĐT: 0967.945.111 để phối hợp giải quyết.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ

Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Bắt Trần Thị Thu Phương

Bắt Trần Thị Thu Phương Nổi bật

Dự báo thời tiết 16/11: Miền Bắc đêm rét, ngày nắng 28°C, miền Trung mưa xối xả

Dự báo thời tiết 16/11: Miền Bắc đêm rét, ngày nắng 28°C, miền Trung mưa xối xả

09:38 , 16/11/2025
Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe

Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe

08:51 , 16/11/2025
Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền

08:50 , 16/11/2025
Chiêu lừa đảo liên quan đến shipper giao hàng "biến tướng" siêu tinh vi, sơ hở bị rút sạch tiền trong tài khoản

Chiêu lừa đảo liên quan đến shipper giao hàng "biến tướng" siêu tinh vi, sơ hở bị rút sạch tiền trong tài khoản

07:45 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên