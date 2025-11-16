Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên

Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Uyên (Sinh năm 1992, trú tại phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Nguyễn Thị Phương Uyên lợi dụng sự tin tưởng của chủ sở hữu để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Uyên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Từ vụ việc trên, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ “làm hộ” không có cơ sở pháp lý. Việc chủ quan, thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hậu quả mất tài sản, thậm chí mất cả quyền sở hữu đất đai.

Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến giao dịch do Nguyễn Thị Phương Uyên thực hiện, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Sinh – SĐT: 0967.945.111 để phối hợp giải quyết.