Thi hành Lệnh bắt tạm giam Võ Văn Lào

Ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Tam Xuân đã khẩn trương xác minh đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Ph. (sinh năm 1979, trú tại xã Tam Xuân) về việc bị mất trộm xe máy trị giá khoảng 22 triệu đồng, xảy ra vào ngày 7/7.

(Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Tam Xuân đã làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Võ Văn Lào (sinh năm 2008, trú tại xã Thăng Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại xã Thăng An).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 2 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản".

Đến ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Lào để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.