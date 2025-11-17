Thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Long

Ngày 17/11, Công an xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Long (SN 1999), trú xã Phú Ninh để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Huỳnh Ngọc Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó một tuần, Công an xã Phú Ninh tiếp nhận đơn báo cáo của ông Dương Văn Đ. về việc bị mất trộm xe máy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét làm rõ đối tượng.

Ngay trong ngày, Công an xã đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Long và tiến hành thu hồi lại tài sản.

Long là đối tượng từng có tiền án, tiền sự và đang trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng đối tượng Long không chí thú làm ăn mà vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Huỳnh Ngọc Long.