11-10-2025 - 07:15 AM | Xã hội

Do cần tiền tiêu xài, người phụ nữ 34 tuổi đã thực hiện hành vi cướp giật 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi mặc nạn nhân gào khóc thảm thiết.

Danh tính người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai  

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 34 tuổi, quê An Giang, để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo thông tin trên báo VnExpress, Tuyền hiện đang trọ tại xã Đức Hòa, đi làm thuê. Cách đây 3 ngày, Tuyền đi chợ thì thấy bé trai 11 tuổi đạp xe bán vé số dạo. Do đang cần tiền tiêu xài, cô ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Tuyền sau đó mang vé số đi bán được hơn một triệu đồng, tiêu xài hết.

Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Ảnh 1.

Chân dung kẻ cướp giật vé số của bé trai 11 tuổi (Ảnh: Người lao động).

Người phụ nữ mong được tha thứ và trả lại tiền

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng nói rất hối hận vì việc làm của mình nên xin gặp lại bé trai để trả đủ số tiền 1,4 triệu đồng và mong được gia đình nạn nhân tha thứ.

Khi công an truy hỏi vì sao lại đi cướp giật vé số của trẻ em trên đường, Tuyền khai rằng việc làm này là sai và vi phạm pháp luật. Do lo lắng nên mấy ngày Tuyền không dám ra công an đầu thú, thông tin này được thuật lại trên tờ Người lao động.

Trước đó, tờ PL TPHCM đưa tin, vào sáng ngày 7/10, tại nhà trọ thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, chị N. giao cho con trai là cháu P. (11 tuổi) xấp vé số gồm các đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

P. nhận vé số cầm trên tay, điều khiển xe đạp đi bán. Khi P. đi đến đoạn đường bê tông tại khu phố trên thì có một người phụ nữ điều khiển xe Wave đến tiếp cận P. hỏi mua vé số rồi cướp giật...

Theo thuật lại trên tờ Vietnamnet, sau khi bị cướp vé số, bé trai bật khóc nức nở và cố gắng đạp xe đuổi theo kẻ gian trên quãng đường dài.

Trong lúc vội vã, em đã bị té ngã xuống đường, chiếc xe đạp đổ nghiêng. Vết thương lớn, rớm máu xuất hiện ở đầu gối khiến em càng thêm đau đớn và hoảng loạn.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức sơ cứu cho bé trai và đưa em đến Công an xã Đức Hòa để trình báo.

Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Ảnh 2.

Bé trai chạy theo người phụ nữ giật vé số và bị té ngã ra đường (Ảnh cắt từ clip/PL TPHCM).

Duy Anh (tổng hợp)

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

